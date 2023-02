DRCAlg promove Encontro Transfronteiriço dedicado às Indústrias Culturais e Criativas

No âmbito do projeto Magallanes_ICC e integrado na Mostra de Indústrias Culturais e Criativas Alentejo/Algarve/Andaluzia, a Direção Regional de Cultura do Algarve promove no dia 24 de fevereiro, em Faro, um Encontro Transfronteiriço, com o propósito de dar a conhecer as atividades que desenvolveu no decorrer deste projeto, inspirado na viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães.

Este é um Encontro Transfronteiriço, que vai decorrer na Biblioteca Municipal de Faro – António Ramos Rosa, das 14h00 às 18h30, e que conta com a participação de vários oradores, que vão apresentar o resultado do trabalho desenvolvido no âmbito da participação no projeto Magallanes_ICC, o qual se debruçou sobre o potencial da investigação histórica, particularmente associada ao património cultural, como base de estímulo para a criatividade e para o surgimento de ideias de negócio das Indústrias Culturais e Criativas.

A primeira intervenção no Encontro, sobre a “Rede Transfronteiriça para a Criação Conjunta de Novos Produtos Culturais”, está a cargo de Rui Loureiro (coordenador científico da componente de investigação histórica) e Susana Calado Martins (coordenadora científica da componente de ligação e produção de conteúdos para as indústrias culturais e criativas).

Do programa constam também as comunicações de Maria da Graça Ventura, investigadora, de Luís Rodrigues, diretor executivo do Centro Ciência Viva de Lagos, de Hugo Barros, Coordenador do CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve, de João Bettencourt Bacelar, diretor adjunto e criativo da Revista A Magazine PT, e de Sol Martín Carretero, vice-presidente e tesoureira da AMMA – Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía. O Encontro Transfronteiriço conta ainda com um momento musical, protagonizado por João Frade (acordeão) e Sara Afonso (voz).

A Mostra de Indústrias Culturais e Criativas Alentejo/Algarve/Andaluzia (MICCAAA), organizada pelo parceiro AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, realiza-se em Faro e Alcoutim de 23 a 25 de fevereiro e conta com um diversificado programa de encontros, oficinas e propostas culturais.

O projeto Magallanes_ICC, inspirado nos 500 anos da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães, pretende ser um dinamizador da Economia Criativa, incentivando e dando ferramentas às ICC, que abrangem atividades relacionadas com a arte, música, literatura, moda, media, design, artesanato, entre outras.

O programa está disponível em http://www.cultalg.pt. A participação é gratuita, sujeita a inscrição aqui.

O projeto Magallanes_ICC é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.