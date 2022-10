Espetáculo final “AGUARTE” apresentado em Castro Marim

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da água, a Biblioteca Municipal de Castro Marim acolhe no dia 8 de outubro, pelas 15h00, o espetáculo “AGUARTE”.

O projeto de sensibilização ambiental, iniciativa da empresa “Águas do Algarve” e Cruz Vermelha Portuguesa, foi desenvolvido junto de vários grupos sociais, traduzindo-se na criação de vários conceitos e expressões artísticas, sempre tendo como base a preservação da água e o seu valor à vida humana.

O espetáculo final, que será agora apresentado em Castro Marim, reúne o resultado deste processo criativo, contando com a exibição dos trabalhos preparados nas diversas escolas, apresentação de uma peça de teatro e performance de movimento e voz, pela cantora Cátia Alhandra e Tiago Rêgo, músico percussionista. A promessa de uma viagem sonora através de cantos ancestrais ligados à água, antigas orações musicadas, num espaço que remete para as “águas simbólicas em cada um de nós e a reflexão desta intercomunicação entre seres humanos e natureza”.

“AGUARTE” é um espetáculo GRATUITO, mas com inscrições obrigatórias até ao dia 6 de outubro, que poderá fazer nas juntas de freguesias locais e no Gabinete de Apoio ao Munícipe, em Castro Marim.