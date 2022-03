Espetáculo na Biblioteca Municipal de Loulé integra comemorações do centenário de José Saramago

No âmbito do centenário do nascimento de José Saramago, a Biblioteca Municipal de Loulé recebe o espetáculo “Levantai-me do Chão – Lado B”, de Carlos Marques, no próximo dia 18 de março, sexta-feira, pelas 21h00.

“Levantamos o pó dos tempos, levantamos um livro bem lá no alto, levantamos ainda a cabeça e o corpo, e, acima de tudo, tentamos levantar-nos como comunidade”. Um músico de hoje conta e canta as histórias do livro – Serão necessárias novas músicas de intervenção? – Numa conversa franca com o espectador vamos descobrindo a musicalidade nas palavras e nas ideias de Saramago. Aqui reflete-se sobre a democracia – que mundo queremos afinal? E tudo isto num concerto.

Um solo de um contador de histórias carregado da memória afetiva da leitura e da importância dos conhecedores da obra do Nobel, ou um músico de canções avulsas oriundas das palavras de Saramago e, ainda, um ator submerso num texto inédito e assumidamente fragmentado.

Um espetáculo baseado no livro onde se diz – à laia de mito – que o autor descobriu o estilo saramaguiano de narrar.

Carlos Marques é contador de histórias desde 2005, oriundo de Montemor-o-Novo, e licenciado em Estudos Teatrais na Universidade de Évora, seguindo-se o Institut del Teatre, em Barcelona. Trabalhou em estruturas teatrais como A Escola da Noite, Projecto Ruínas, TEP, Vigilâmbulo Caolho, Casa da Esquina, Artistas Unidos, Trimagisto, Teatro das Beiras, Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Nacional S. João, TAGV, entre outras. Trabalha regularmente como contador de histórias, intervindo em diversas bibliotecas, escolas e em encontros de narração oral (Palavras Andarilhas, Encontro Int. de Narração Oral de Évora, Contemfesta, Jornadas Literárias de Passo Fundo – Brasil, entre outros). É programador nos eventos Contos Doutra Hora e Festa dos Contos (Montemor-o-Novo). Colaborou com os centros de língua portuguesa do Instituto Camões (Croácia, Bulgária e Polónia). Foi criador dos espetáculos Constantin Gavrilovitch Acaba de se Matar (2013, Projecto Ruínas), Baquet (2012, Trimagisto), Tio Lobo (2011, TEP) Welcome (2011, Trimagisto), Às vezes que me acontecem coisas boas quando me ponho a falar sozinho (2010, Trimagisto), e Narrativa Fidedigna (2010, TEUC).

De referir que esta é uma das várias iniciativas que a Biblioteca Municipal de Loulé se encontra a desenvolver ao longo deste ano, integrada no programa comemorativo dos 100 anos do nascimento do Nobel da Literatura José Saramago.