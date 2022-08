“Esplanada” abre portas em Quarteira

Inaugura este sábado, 27 de agosto, pelas 18h00, na Galeria de Arte da Praça do Mar, em Quarteira, a exposição de fotografia de Mike Ghost, “Esplanada”, que tem curadoria de Miguel Cheta.

Mike Ghost, natural de Quarteira, apresenta esta exposição fotográfica que é um ensaio sobre “Quarteira contemporânea”. Na sua já conhecida, realista e próxima forma de abordar os temas, convida-nos a conhecer um estilo de vida que se vive na cidade desde sempre, que evolui ao longo dos tempos, mas que não perde a sua verdadeira essência. Uma cidade de pescadores, de habitantes que desfrutam da vida litoral. Turistas de todo o mundo. A imigração dota a cidade de uma rica multicultural que lhe imprime uma forte dinâmica. Um lugar único onde o tempo e as pessoas partilham um ritmo comum.

“Esplanada” afasta-nos do ambiente de estúdio do fotógrafo, transportando-nos imediatamente para um ambiente exterior, um terreno descoberto, um lugar povoado por mesas, cadeiras, bebidas e pessoas junto à praia, transporta-nos para um ambiente de verão, quando a população de Quarteira duplica e nas esplanadas encontramos os habituais conhecidos e os habituais desconhecidos. Nesta altura do ano, nestes lugares comuns, a cidade que tão bem sabe receber, expande os seus horizontes.

Mike Ghost é um talentoso músico e fotógrafo, o som e a imagem tiveram um papel muito importante na sua formação e leitura do mundo, assim como na forma como nele se projeta. O som e a imagem são indissociáveis no seu processo criativo. Imagens e sonoridades acontecem sempre em simultâneo, sem hierarquia. Mike pertence a uma talentosa geração de criativos de Quarteira que hoje é reconhecida internacionalmente.

Recebe influências que podem ser reconhecidas no seu trabalho vindas de artistas de gerações precedentes, tais como Martin Parr ou Jurgen Teller, fotógrafos que trabalharam sobretudo o retrato.

A exposição vai estar patente ao público até 29 de outubro, no seguinte horário: de terça-feira a sábado, das 15h00 às 20h00 e das 21h00 às 23h00 (até final de agosto); de terça-feira a sábado, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 (a partir do início de setembro).