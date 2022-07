O culminar da II edição do Estágio de Orquestra de Sopros e Percussão de Lagoa terá lugar dia 29 de julho, pelas 21h30, na praia do Carvoeiro com o concerto final da Orquesta.

Está a decorrer de 24 a 29 de julho, a II Edição do Estágio de Orquestra de Sopros e Percussão de Lagoa que conta com a Direção Orquestral do Maestro Paulo Martins. A edição de 2022 contou com 67 participantes de diversas idades e diversos pontos do país e tem como principais objetivos o seu desenvolvimento musical, o convívio entre alunos, professores e todos os envolvidos no projeto e a promoção e divulgação da música no concelho de Lagoa. Os ensaios têm decorrido no Auditório Carlos do Carmo e culmina com um concerto final na praia de Carvoeiro no dia 29 de julho, 21h30.

Durante o estágio os alunos têm a oportunidade de trabalhar em contexto de orquestra com o acompanhamento de professores e músicos reconhecidos a nível nacional. Nesta segunda edição a direção orquestral ficará a cargo do Maestro Paulo Martins e os ensaios de naipe ficarão a cargo do corpo docente convidado para esta edição.