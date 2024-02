Estão abertas as candidaturas para o concurso de bandas Palco RUA – Música JA

Abriram hoje as candidaturas para o concurso Palco RUA – Música JA, um concurso de bandas que já vai na 5ª edição e que resulta da colaboração entre a RUA FM, a Associação Académica da Universidade do Algarve e o IPDJ.

Cada projeto musical deverá inscrever-se com dois temas originais que deverão ser da autoria dos candidatos, tanto na letra como na música, e não podem estar sujeitos a contrato discográfico. O áudio, enviado em formato mp3, não deverá ter duração superior a 10 minutos.

Portanto, se tens uma banda ou projeto com elementos entre os 14 e os 35 anos podes enviar, a partir deste dia 19 de fevereiro e até dia 25 de março, a tua candidatura com as seguintes informações: os dados da banda ou do projeto, a biografia da banda ou do projeto, uma fotografia da banda ou do projeto, ficheiros áudio em formato mp3 e o ‘rider’ técnico.

Para a fase da eliminatória serão selecionados oito projetos ou bandas que vão atuar primeiramente numa mostra, no palco das Docas da cidade de Faro, e depois durante a Semana Académica do Algarve. Os três primeiros classificados vão ter a possibilidade ainda de atuar no Festival F, em Faro, na Fatacil, em Lagoa, e na Feira da Serra, em São Brás de Alportel, com prémios monetários entre os 1500 e os 500 euros.

Na edição de 2023 os vencedores foram Os Marafados e em segundo e terceiro lugar ficaram Marta Lima e Diogo Ribeiro, respetivamente.

A candidatura deve ser enviada para o email ruafm@rua.pt.

Para mais informações podes consultar o regulamento do concurso Palco RUA – Música JA aqui.