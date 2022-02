Exposição itinerante “Conhecer o Camaleão” chega a Castro Marim

O Mercado Local de Castro Marim acolhe uma nova exposição. “Conhecer o camaleão” estará patente até ao dia 30 de abril e centra-se nas características desta espécie tão carismática que, em Portugal, apenas existe na região do Algarve.

A exposição está integrada no Projeto Camaleão, que tem por objetivo a promoção da conservação desta espécie emblemática, assim como melhorar o conhecimento sobre a distribuição geográfica e a biologia desta espécie icónica do Algarve.

São objetivos que passam pela proteção do sistema dunar, uma preocupação das políticas do Município de Castro Marim, que se tem traduzido na promoção de projetos ecológicos e sustentáveis, bem como na concretização de obras tão importantes como a Estrutura de Salvaguarda do Cordão Dunar da Praia de Altura, essencial na preservação do sistema dunar e dos ecossistemas costeiros.

O Projeto Camaleão foi uma ideia vencedora do Orçamento Participativo Jovem Portugal, dinamizado pela Associação Vita Nativa com financiamento do IPDJ, sendo o Município de Castro Marim um dos parceiros na sua execução.

Recordamos que, Caso aviste um camaleão, pode fazer o registo da sua observação diretamente na página do projeto (www.vitanativa.org/camaleao), enviar a informação para camaleão@vitanativa.org ou ainda através das redes sociais da Associação Vita Nativa.

Poderá visitar esta exposição todos os dias, das 09h00 às 13h00 e das 14h30 às 17h30.