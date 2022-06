Extra Ordinário: Espetáculo final da Oficina de Teatro Físico e Oficina de Formação de Atores estreia em Faro

O JAT – Janela Aberta Teatro apresenta o espetáculo final da 5ª edição das Oficinas de Teatro Físico e Formação de Atores, nos próximos dias 25 e 26 de Junho, às 21h e 19h respectivamente, no Gimnásio Clube de Faro, com encenação de Diana Bernedo e Miguel Martins Pessoa.

‘EXTRA ORDINÁRIO’ reúne um conjunto de criações, através de diferentes linguagens teatrais, que foram trabalhadas ao longo do ano, contando no programa com:

– Números de Máscara Objeto e Máscara Corporal

– Monólogos, inspirados em notícias reais

– Peça coral de Mimo, que percorre o quotidiano da Cidade de Faro

O bilhete, com um custo de 4€, pode ser adquirido mediante reserva, através do email: colectivojat@gmail.com.

No próximo fim-de-semana chega ao fim a edição de 2021/22 das Oficinas regulares do JAT, que culminam, como é hábito, com um espetáculo final. Esta companhia Algarvia, que nos habituou aos seus espetáculos marcados por linguagens contemporâneas e uma estética muito própria, desenvolve um forte projeto pedagógico, onde aprofunda disciplinas variadas do Teatro em geral, e do Teatro Físico em particular, formando novos atores e também novos públicos.

Para além de especialistas em Teatro Físico, o JAT desenvolve projetos de Teatro Comunitário, nomeadamente em Faro e Quarteira, com os grupos Teatro de VizinhEs e Quarteira Fora da Caixa.

Nesta 5ª edição das oficinas do JAT, pela primeira vez, será apresentado um espetáculo final conjunto, entre os/as alunos/as das duas oficinas: Teatro Físico e Formação de Atores.

As formações do Coletivo JAT contam com o apoio do Programa Arte sem Barreiras da Fundação GDA e da Câmara Municipal de Faro, bem como a parceria do Gimnásio Clube de Faro.