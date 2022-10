“Fábula Rasa” é nome de exposição na Biblioteca Municipal de Loulé

Com ilustrações de Joaquim Rosa e textos de Vítor Encarnação, a exposição “Fábula Rasa” vai estar patente ao público na Biblioteca Municipal de Loulé Sophia de Mello Breyner Andresen, de 3 a 31 de outubro.

Mantendo as lições intemporais da fábula, é possível redefini-la e adaptá-la ao tempo atual, recomeçando com uma folha de papel em branco e partindo de uma “narrativa raspada”. Podemos assim dizer que na fábula nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E essa transformação faz-se através da nossa circunstância, da nossa interpretação e da nossa experiência sensorial. Na fábula, nada é definitivo. Nem as ilustrações, nem as palavras, nem a história, nem a sua moral.

Joaquim Rosa (ilustrador) nasceu em Castro Verde. Desde muito cedo mostrou o seu gosto pelo desenho e pela pintura. Aos 14 anos aprendeu algumas técnicas de pintura, expondo desde então. Em 1992, licenciou-se em Design Visual. Foi membro fundador da Fábrica das Artes, em Castro Verde (1995) e, desde 1993, leciona na área das Expressões no Agrupamento de Escolas de Castro Verde. Realizou um vasto leque de trabalhos na área da ilustração, entre eles, as ilustrações para os cartazes: “Feira de Castro” (desde 1998); “Primavera do Campo Branco” (desde 2001); ilustração dos livros “Maturação” e “Maçã de Adão” para a editora “100luz” (2010); Encontros de Bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas (desde 2014). Desde 2016 tem participado com regularidade em exposições de pintura coletivas e individuais.

Vítor Encarnação (escritor) é natural de aldeia de Palheiros, concelho de Ourique. Licenciado em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, é professor de Inglês e Alemão no Agrupamento de Escolas de Ourique. Cronista permanente nos jornais Diário do Alentejo e Correio Alentejo, é colaborador na Revista Alentejo. Publicou várias obras de poesia, contos, crónicas e literatura infantil. É presidente da Assembleia Geral da ASSESTA – Associação de Escritores do Alentejo.