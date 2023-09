Faro assinala Dia do Município com programa alargado de iniciativas

Comemorações incluem sessão solene, inaugurações, novas toponímias e assinaturas de contratos de empreitadas e concerto inédito de António Zambujo, Buba Espinho e Luís Trigacheiro.

O Município de Faro celebra no próximo dia 7 de setembro, 483 anos da sua elevação a cidade com um conjunto alargado de iniciativas que incluem a já habitual sessão solene, mas também várias inaugurações, assinaturas de contratos para construção de habitação social e de uma nova escola primária ou o concerto especial comemorativo do Dia da Cidade e de abertura do Festival F, com António Zambujo, Buba Espinho e Luís Trigacheiro.

O programa comemorativo do Dia do Município tem início logo na quarta-feira, dia 6 de setembro, às 11h00, com a inauguração da nova localização da escultura «Neptuno» de Pedro Cabrita Reis, inspirada no tapete romano do mosaico do Deus Oceano – que estava, desde 2020, no Museu Municipal de Faro – e ficará agora, de forma definitiva, no renovado Jardim da Alameda.

A partir das 14h30 do mesmo dia, acontecerá a inauguração de toponímia de várias ruas na Urbanização Vale das Almas – Rua Maria Luísa Estácio da Veiga, Rua Maria Silvina Dias, Rua Maria Berta Figueira Pereira Travia e, a partir das 15h30, na Urbanização de Gambelas – Rua Montalvão Marques, Rua João Félix Martins, Rua Joaquim Romero Magalhães, Rua António Rosa Mendes e Caminho Jorge Roque.

Seguir-se-á, a partir das 18h00, na Igreja da S. Pedro, uma missa de sufrágio pelos funcionários e autarcas da Câmara Municipal de Faro.

Às 19h00, a Fábrica da Cerveja recebe a abertura da exposição “Emergente” – programa de residências artísticas promovida pelo Município de Faro e Teatro das Figuras – e da exposição do BOCA – Biennial of Contemporary Arts.

Um dos momentos altos do programa tem lugar a partir das 22h00, no Largo da Sé, com um concerto inédito conjunto de António Zambujo, Buba Espinho e Luís Trigacheiro (e contará com entrada livre).

No Dia do Município, a partir das 09h15, terá lugar a cerimónia protocolar de hastear de bandeiras, junto ao Teatro das Figuras, local que recebe, a partir das 09h30, a sessão solene do 483.º aniversário de elevação de Faro a cidade, onde terão lugar as habituais distinções a diversos funcionários, personalidades e a entrega da chave de honra da cidade.

A partir das 15h00, terá lugar a inauguração da toponímia da Praceta Cristóvão Norte e da Praceta Cabrita Neto, seguindo-se, às 16h00, a assinatura do auto de consignação, e inauguração da respetiva toponímia, da Avenida Aníbal Guerreiro.

A partir das 16h45, acontece a assinatura do contrato para construção dos 22 fogos de habitação social na Rua Ludovico Menezes, seguindo-se a assinatura de contrato para construção da EB1 Afonso III.

O programa comemorativo do Dia da Cidade termina, às 18h30, com a cerimónia de inauguração de um monumento com o símbolo da Cidade de Hayward (Estados Unidos da América), na avenida com o mesmo nome, junto ao Pavilhão da Penha.