Feira da Serra regressa ainda mais Jovem e Inovadora a São Brás de Alportel

A Feira da Serra regressa a São Brás de Alportel entre 28 e 31 de julho, tendo como convidado de honra a “fénix da serra”: o medronheiro e o medronho, a planta que é capaz de renascer das cinzas. Inovação e tradição fundem-se em 18 diferentes espaços temáticos e um programa de animação para toda a família!

A edição de 2022 conta com algumas novidades e com um novo palco. A somar ao Palco Principal, Palco Sonoridades, Palco Sabores e arena de espetáculos equestres do Picadeiro, esta Feira da Serra apresenta o novo Palco Jovem, que acolherá novos projetos musicais da região. Este espaço vai funcionar junto ao Street Area.

Ao palco principal sobem os artistas: D.A.M.A ( 5ªfeira | dia 28), Queen Tribute Show (6ª feira | Dia 29), Carlão (sábado | dia 30) e Bonga ( dia 31 | domingo).

Os bilhetes já estão à venda on-line através da Blueticket.

A Feira da Serra regressa:

> Mais Jovem! Com uma aposta ainda mais forte na Juventude e com o novo Palco Jovem, dinamizado em parceria com o Instituto Português do Desporto e da Juventude.

> Mais Criativa e Inovadora! Com experiências para todos os seus sentidos! Vai um mergulho no Mar da Serra?

> Ainda mais bonita! Com uma aposta na reutilização de materiais, sob coordenação da artista algarvia Joana Rocha, o plástico vai florir!

> Mais Acessível! Dando continuidade ao esforço que tem vindo a ser desenvolvido para que o certame seja 100% acessível no seu recinto, a Câmara Municipal renova a parceria com a Casa de Repouso e Saúde de São Brás de Alportel e a Clínica SAN – Saúde Integrativa para preparar a iniciativa “Feira da Serra – evento acessível”, que integrará circuitos acessíveis, espaço acessível reservado junto ao Palco Principais, espaços de estacionamento específicos e todo um Programa de Apoio Integrado.

> Mais Ecológica! Novamente com o uso de copos reutilizáveis, para incentivar à redução do plástico descartável, as medidas de separação e arte criada a partir de materiais recicláveis e reutilizáveis.

> O sítio do Medronho regressa à Feira da Serra de São Brás de Alportel, para dar a conhecer este produto milenar ligado de forma inquestionável à região em termos gastronómicos e económicos e cuja força representa a garra algarvia. Neste espaço especial, propostas saborosas e as demonstrações gastronómicas que vão animar o Palco Sabores.

> Atenta aos visitantes mais jovens! Além dos espaços de animação e diversão para os mais novos, a Feira da Serra de São Brás de Alportel volta a oferecer pulseiras de identificação para as crianças, ou seja, se uma criança se perder tem consigo o contacto dos seus responsáveis sendo mais fácil para a organização dar apoio e promover o reencontro.

> Bilheteira on-line! A Feira da Serra já tem os seus ingressos à de forma rápida e cómoda através da plataforma online Blueticket.

Estes são alguns dos destaques desta edição. Mas em breve serão divulgadas outras novidades desta tão aguardada edição da Feira da Serra de São Brás de Alportel.

Mais informações: feiradaserra.cm-sbras.pt