Feira do Doce Regional e conventual está de volta a Faro

De 24 a 28 de agosto vai decorrer no Jardim Manuel Bívar mais uma edição da Feira do Doce Regional e Conventual, organizada pela União das Freguesias de Faro. Este é um dos certames mais antigos da capital algarvia que vai, após dois anos de interregno devido à pandemia causada pela Covid19, para a sua 34ª edição e que conta com algumas mudanças em termos organizativos e com um reforço acentuado nos pavilhões de doçaria regional.

O objetivo passa, segundo Bruno Lage, presidente da União das Freguesias de Faro, “por promover e divulgar a doçaria tradicional portuguesa, potenciar a doçaria conventual e palaciana bem como os saberes e sabores característicos das diferentes regiões de Portugal, sem esquecer as bebidas e licores regionais”. Por outro lado pretende-se proporcionar aos residentes e aos visitantes da cidade de Faro a aquisição de produtos genuínos e de qualidade.

O certame estará aberto ao público todos os dias das 18 horas às 24 horas e a entrada é livre.