Feira Popular de Loulé está de volta

A Feira Popular está de volta a Loulé, entre os dias 14 e 17 de julho. O Monumento Engº Duarte Pacheco volta a ser palco de quatro noites de muita animação em que o artesanato, a gastronomia e a música portuguesa serão protagonistas.

A Feira Popular de Loulé é uma iniciativa da Autarquia que pretende reavivar um antigo evento de beneficência e oferecer à cidade e aos seus habitantes uma opção diversificada de entretenimento e animação nas noites quentes de verão. O certame contará com diversas valências, entre elas a exposição e venda de artesanato e produtos agroalimentares, tasquinhas com petiscos regionais, animação infantil e espetáculos musicais diários.

Em termos musicais, este ano o cartaz conta com a presença dos Fogo Fogo (14 de julho) que prometem transformar o recinto numa verdadeira pista de dança com os ritmos quentes do funaná, uma banda que esteve no interMEDio em 2021; dos ALLCANTE e de Luís Tringacheiro (16 julho), numa noite de homenagem ao Alentejo, e de Rita Guerra (17 julho) que irá revisitar os temas mais emblemáticos da sua carreira. A eles se juntam o Emanuel Martins & Tânia Vaz, no já habitual baile popular, e ainda o Rancho Folclórico Infantil e Juvenil de Loulé, que presenteará o público com um workshop de folclore algarvio (15 de julho).