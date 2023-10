Feminismo em palco com música de Radiohead no Teatro das Figuras

A anarquia e a luta de Louise Michel, um grupo de mulheres com bandeiras negras em riste, um texto do Rodrigo García e uma canção dos Radiohead.

Este bem poderia ser o resumo da nova criação da dupla Ana Borralho & João Galante que regressa, nesta temporada, às novas criações.

No próximo dia 7 de Outubro, pelas 21h30, o Teatro das Figuras em Faro testemunha a estreia mundial de ‘Louise Michel’, a nova performance que parte do texto ‘Deviam ter ficado em casa, seus idiotas’, de Rodrigo García e de ‘Exit music (for a film)’, tema incluído no álbum OK Computer dos Radiohead. A partir daí, a subjectividade de Borralho & Galante faz içar a bandeira negra da anarquia na figura de Louise Michel, um dos nomes mais relevantes da Comuna de Paris, para olhar de frente os temas da opressão, resistência e liberdade.

Em palco, dez mulheres (Ana Catarina Santos, Ana Freitas, Ana Inês Azevedo, Ana Vaz, Beatriz Costa, Daniela Santos, Elizabete Francisca, Inês Marques, Maria Roque, Rafaela de Lima) realçam o papel feminino na formação de movimentos políticos e sociais, desafiando a sua representação tradicional na esfera pública. Quem assiste é também chamado e encorajado a questionar as estruturas e sistemas que moldam a nossa sociedade, e a considerar o potencial do seu pensamento crítico como motor de mudança e resistência.

‘Louise Michel’, que teve início em 2021 num trabalho de Ana Borralho & João Galante desenvolvido com os alunos finalistas de Licenciatura de Teatro da Escola Superior de Teatro e Cinema, sobe agora ao palco no dia 7 de Outubro, pelas 21h30, no Teatro das Figuras.

Em Lisboa, a apresentação será na Culturgest, em Fevereiro de 2024.

Os bilhetes custam 10 euros (com descontos disponíveis) e podem ser adquiridos presencialmente ou através do site do Teatro das Figuras.