Festival de arte transnacional dedicado à luz solar passa por Faro em junho

Sunplugged é um festival transnacional de arte dedicada à luz solar que vai estar presente em três cidades europeias: Ystad, na Suécia, e Bari em Itália, e Faro. Na capital algarvia, o evento tem lugar dia 21 de junho. O projeto convida artistas e cidadãos a reinterpretar as relações antigas e contemporâneas entre as pessoas e o sol e dá corpo a novos rituais solares sustentáveis. A ideia é que através da arte se pensem novas formas de impulsionar estilos de vida mais ecológicos, que contribuam para a transição energética da Europa.

A portuguesa ArQuente, a suíça Transversal Project e a italiana Basso Profilo foram as entidades culturais que se juntaram para pensar e dar vida ao projeto. Um dos primeiros passos foi escolher e convidar artistas locais para criarem as obras de arte que integrarão o festival Sunplugged.

Em Faro, a ArQuente lançou o desafio ao multifacetado Tó Quintas, conhecido, sobretudo, pelas suas esculturas em ferro, mas também pelo seu trabalho como cenógrafo. A ele, juntam-se a artista visual Kah Bee Chow, que divide a sua vida entre a Malásia e a Suécia, e a companhia teatral italina TeatrIngestAzione, cujo método de criação passa por envolver as comunidades dos locais por onde passa.

Para criar as suas obras, os artistas terão de conhecer o património solar imaterial e tangível de cada uma das cidades que lhes servirá de inspiração. O projeto inclui, por isso, semanas de mapeamento em Faro, Ystad e Bari.

Na capital algarvia, a semana de mapeamento decorre entre os dias 13 e 19 de abril. Inclui uma visita guiada a algumas das mais icónicas açoteias do centro da cidade, uma visita de barco até à ilha da Culatra, através da qual os artistas irão conhecer a riqueza da Ria Formosa, e várias conversas com especialistas e a comunidade local. Por sua vez, cada artista irá promover um workshop, aberto à comunidade, para dar a conhecer o seu trabalho.

Em Faro, o Festival Sunplugged eestá integrado nas Comemorações do Solstício de Verão, iniciativa organizada pelo Município de Faro que, juntamente com a União Europeia, é cofinanciador do projeto.

No dia 21 de junho, para além do público poder apreciar as obras de arte concebidas, pode ainda participar numa conversa intitulada “Sunplugged – Art&Science”, que irá juntar os artistas envolvidos no projeto e especialistas de várias áreas. O tema central será a sustentabilidade, tendo, claro, como ponto de partida o Sol. O evento, de entrada livre, decorre na Fábrica da Cerveja, no centro histórico de Faro.

Em Ystad o Festival está agendado para o início de julho e em Bari para o final de setembro.

O projeto Sunplugged inclui ainda concursos de design em todas as cidades envolvidas e uma conferência transnacional, que decorre em Faro, no início de 2025.

Cofinanciado pela União Europeia, através do Programa Europa Criativa, e pelo Município de Faro, o Sunplugged conta ainda com a parceria da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve e do Museu Municipal de Faro. Já como parceiros de comunicação tem o Sul Informação e a RUA FM.

De realçar ainda o apoio do JAT- Janela Aberta Teatro, do Clube Farense e da Amarelarte, entidades culturais que colaboram com a ArQuente na realização dos workshops integrados no projeto.

Workshops abertos à comunidade:

‘Constrói a tua Lanterna’ – direção Tó Quintas

Domingo, 14 de abril, às 17h00, na Galeria Arco

(destinado a famílias – lotado)

‘Rebelião Brilhante’ – direção TeatrIngestAzione

Terça-feira, 16 de abril, às 18h00, no Clube Farense

(ainda tem vagas)

‘A Magia da Impressão Solar/Cianótipo!’ – direção Kah Bee Chow

Quinta-feira, 18 de abril, às 11h30, na sala 40 da ESEC, Campus da Penha

(ainda tem vagas)

Mais informações através do email: arquente@gmail.com ou no site sun-plugged.eu.