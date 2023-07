Festival de Música Africana regressa a Faro em Agosto

Festival de Música Africana do Algarve, regressa à Doca de Faro, a 12 de Agosto de 2023, a partir das 20H, com entrada gratuita.

A Casa de Angola – Algarve e a RDP África, do grupo RTP, vão realizar no Sábado, dia 12 de Agosto de 2023, a partir das 20H, na Doca de Faro (Jardim Manuel Bivar, em pleno centro da Cidade de Faro), com entrada gratuita, mais uma edição do Festival de Música Africana do Algarve.

Recorde-se que a Casa de Angola, implantou-se no Algarve a 11 de Julho de 1991, tendo comemorado este ano o seu 32º aniversário, sendo este Festival uma das suas principais iniciativas no Verão Algarvio, já com provas dadas e muito aguardado.

Para a edição deste ano, selecionou um cartaz de luxo (com artistas oriundos de Angola, Cabo Verde, São Tomé e Guiné), que promete uma noite quente e muito ritmada, na Doca de Faro, para toda a comunidade lusófona que nesta altura do ano está no Algarve, quer por residência, férias, ou mesmo, só para assistir aos espetáculos que vão inundar a Doca de Faro, de ritmos africanos, muita animação, dança, alegria, comes e bebes típicos, entre outros atrativos.

Para a edição 2023 do Festival de Música Africana do Algarve, foram convidados: Yola Semedo, Livongh, Silvia Barros, Ferro Gaita, Mestre Dangui e Super Mama Djombo.