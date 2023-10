Festival de Órgão percorre quatro concelhos do Algarve em novembro

A Associação Música XXI apresenta a 16.ª edição do Festival Internacional de Órgão do Algarve, de 3 a 26 de novembro, nas Igrejas de Faro, Portimão, Loulé/Boliqueime e Tavira. Há propostas de órgão a solo, de música coral, de música de câmara (com saxofone, com canto, harpa e oboé barrocos, com violino e violoncelo barrocos), de órgão positivo com orquestra, bem como concertos com improvisações sobre temas musicais.

Vão decorrer 14 concertos, 1 concerto pedagógico, 3 masterclasses, 1 visita ao interior dos órgãos e 1 concurso de fotografia.

Foram convidados os organistas Filipe Veríssimo, Daniel Nunes, Pedro Monteiro, André Ferreira, Sérgio Silva, Samuel Pinto e Maurice Clement, e a programação conta ainda com a participação do Coral Adágio, do Coro Cantate Domino, do Coro Jubilate Deo, de Rui Piques (saxofone), da Orquestra do Algarve, do Ensemble 258, de Nuno Mendes (violino), de Pedro Massarrão (violoncelo) e dos alunos e convidados da Escola de Órgão da Sé de Faro.

O evento começa já esta sexta-feira, 3 de novembro, com o concerto de abertura festival, na Igreja Matriz de Portimão, com o organista Filipe Veríssimo e a participação do Coral Adágio dirigido por António Alves.

Depois de uma primeira parte onde será protagonista o órgão histórico e os seus registos sonoros, na participação coral serão interpretadas obras de Mozart e de Bach e, por fim, destaque para a apresentação do Te Deum em Dó de Benjamin Britten (1913-1976), com Beatriz Direito nos solos da voz soprano.

No dia seguinte, sábado 4 de novembro, Filipe Veríssimo apresenta-se no órgão da Sé de Faro, partilhando o concerto com o Coro Cantate Domino dirigido por Rui Jerónimo. Glosas, Partitas e Sonatas preenchem o programa a solo, seguindo-se a participação coral com a interpretação de cinco obras de referência, de Bach, Franck, Mozart, Caccini e Haendel.

Os concertos realizam-se às 21h00, são de entrada livre e não carecem de reserva prévia.

Filipe Veríssimo é Mestre Capela e Organista Titular da Igreja da Lapa no Porto. É formado em Música Sacra na Escola de Artes da Universidade Católica, onde estudou órgão, direção coral e direção de orquestra, tendo prosseguido os seus estudos de órgão em Paris. É diretor artístico de diversos Ciclos e Festivais de Órgão.

A ideia para a realização este evento começou após a conclusão do restauro do grande Órgão da Sé de Faro em 2006, instrumento histórico de importância internacionalmente reconhecida, quando a Associação Música XXI tomou em mãos a organização do I Festival de Órgão, que teve lugar em 2007. Desde então, o evento passou a realizar-se anualmente durante o mês de novembro, nas Igrejas da Sé e do Carmo, em Faro.

Com adesão de público crescente ao longo dos anos, a organização tem sabido dar o devido destaque à apresentação das capacidades dos instrumentos através do talento de jovens organistas e também de nomes consagrados (João Paulo Janeiro, João Vaz, Sibertin-Blanc, Luca Antoniotti, Giampaolo di Rosa, José L. González Uriol, Roberto Fresco, Pavel Černý, Marco Brescia, Ton Koopman, Elisa Freixo, Andrés Cea Galán, Javier Artigas).

O sucesso do evento tem motivado a Associação Música XXI a persistir na sua organização e, a partir de 2016, o Festival de Órgão estendeu-se a outros locais do Algarve com órgãos de tubos em condições de serem tocados em público, como é o caso de Tavira (Igrejas da Misericórdia e de Santiago), Boliqueime/Loulé (Igreja Paroquial) e Portimão (Igreja Matriz).

O Festival de Órgão do Algarve 2023 conta com os apoios da Direção Regional de Cultura do Algarve, dos Municípios de Faro, Loulé, Portimão e Tavira, da agência luxemburguesa Kultur LX, com o apoio à divulgação da Região de Turismo do Algarve, com os parceiros de comunicação Antena 2, Sul Informação e Rua FM e com o parceiro de alojamento Hotel Faro. Conta ainda com a parceria da Diocese do Algarve, do Cabido da Sé de Faro, da Ordem do Carmo de Faro, das Paróquias de Portimão, Boliqueime e Tavira e da Santa Casa da Misericórdia de Tavira.

Podes consultar o programa interativo detalhado aqui.