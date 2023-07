Festival F apresenta cartaz 100% português

O Festival F, em Faro, está de regresso para a 8ª edição com um cartaz totalmente português.

Nos dias 7, 8 e 9 de setembro, entre as muralhas da Vila Adentro e a Ria Formosa, vão passar pelo festival farense Bárbara Tinoco, Bispo, Buruntuma, Calema, D.A.M.A, Danni Gato, Hybrid Theory, Mariza, Pedro Abrunhosa, Pete Tha Zouk, Plutónio e Slow J, entre muitos outros.

Este último grande festival do Verão está distribuído por 9 palcos e espaços dinâmicos que contemplam desde música a artes performativas, artesanato, exposições e tertúlias.

Os bilhetes já estão disponíveis no site da Blueticket e nos locais habituais. Até 3 de Agosto, vai haver mil bilhetes com o preço especial de 20 euros por bilhete diário e 45 euros pelo passe geral de 3 dias. A partir de 3 de Agosto, o bilhete diário passa a custar 22 eurose o passe geral 54 euros.

O Festival F é fruto do trabalho conjunto do Município de Faro, da Sons em Trânsito, do Teatro das Figuras e da Ambifaro.

Podes ver o cartaz completo na imagem em baixo e mais informação no site do Festival F.