Festival F arranca esta quinta-feira

O Festival F tem início esta quinta-feira, dia 7, e prolonga-se até sábado, dia 9, em Faro. Ainda assim, no dia anterior, quarta-feira (dia 6), António Zambujo, Buba Espinho, e Luís Trigacheiro juntam-se às 22h no Palco LUSÍADAS – Sé para um concerto especial, com entrada gratuita, em antecipação às celebrações do Dia do Município.

As portas abrem às 18h e os concertos vão durar até às 5h, divididos por nove palcos: Palco Sagres Ria, Palco Lusíadas Sé, Palco Bandida do Pomar Quintalão, Palco Carby Magistério, Palco GFH Museu, Palco Músicos, Palco Mercado Castelo, Palco Arco e Palco Bandida do Pomar Silent.

As portas do recinto encontram-se no Arco da Vila e no Largo de São Francisco. Pessoas com mobilidade condicionada e grávidas têm entrada prioritária.

Bilhetes

Os bilhetes diários têm o valor unitário de 22€, enquanto os passes que dão acesso aos três dias do festival custam 54€. Podem ser adquiridos no site da Blueticket e, nos dias do festival, nas bilheteiras do Largo de São Francisco, junto ao Palco SAGRES – Ria, abertas das 17h às 4h.

Crianças até aos 12 anos, inclusive, têm entrada gratuita e não necessitam levantar bilhete. Pessoas com Atestado Médico de Incapacidade Multiuso podem usufruir de 50% de desconto. Para isso, devem contactar diretamente a Blueticket através do endereço info@blueticket.pt.

Os bilhetes não precisam de ser trocados por pulseira, sendo necessária a preservação dos mesmos para validação a cada entrada e saída.

Sistema Cashless

Com o apoio dos CTT, o festival conta este ano com sistema de pagamento cashless. Desta forma, não vai ser usado dinheiro físico para o consumo nos bares e na restauração.

No momento da entrada, vai ser entregue uma pulseira com um código QR para aceder à carteira digital. A ativação tem o custo de 1€.

O carregamento pode ser feito através de MBWAY, referência Multibanco, cartão de crédito, Apple Pay e Google Wallet. Também no recinto estão disponíveis as estações físicas do Largo da Sé, Largo D. Afonso III, Largo Castelo e Largo de São Francisco.

A carteira digital permite ainda aceder às transações efetuadas nos bares e restauração e ter acesso à fatura destes consumos, assim como pedir devolução do saldo remanescente. Para o reembolso ser feito, na carteira digital deve constar o nome da conta e o IBAN. As devoluções de valores são gratuitas e devem ser pedidas entre 11 e 12 de setembro.

Copo reutilizável

Os copos são reutilizáveis, de forma a promover a sensibilização ambiental e a adoção de boas práticas. Cada copo tem o custo de 1€ e pode ser adquirido no ato da compra da primeira bebida. Quem tiver copos das edições anteriores pode levá-los, não necessitando assim de adquirir um novo.

Atividades Paralelas

Todas as informações acerca da programação paralela à musical estão disponíveis no site do festival.

O Festival F é fruto do trabalho conjunto do Município de Faro, da Sons em Trânsito, do Teatro das Figuras e da Ambifaro. Esta edição é patrocinada por Sagres, Bandida do Pomar, Lusíadas, Carby, GFH, CTT, Fórum Algarve, Frimarc e Cristóvão & Coelho Lda. Tem ainda apoio de Fagar, Artists and Fleas Market e RUA FM.

Mapa do Recinto