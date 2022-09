Festival F regressa em 2023 de 7 a 9 de setembro

O Festival F, que se assume como o maior festival de música portuguesa do país e o último grande festival de verão, regressa a Faro em 2023 para a sua oitava edição, nos dias 7, 8 e 9 de setembro.

Com os olhos postos no futuro, a organização não quer deixar de agradecer a alegria contagiante do público que no passado fim-de-semana compareceu em peso aos três dias da edição deste ano, fazendo do dia 1 de setembro, por exemplo, a melhor quinta-feira de sempre da história do festival em termos de afluência de público. O agradecimento estende-se à entrega e ao profissionalismo dos mais de 50 artistas do cartaz, aos técnicos e aos parceiros. Foi um privilégio estar de volta em pleno e sem restrições para celebrar o melhor que se faz na música em Portugal.

Eclético, o cartaz musical da edição 2022 do Festival F voltou a reforçar o evento enquanto espaço agregador de público de vários géneros e idades.

No que diz respeito à programação paralela, as Tertúlias sobre música e outros temas da atualidade provaram uma vez mais que é possível juntar diversão e reflexão no mesmo evento; a Stand Up Comedy contou sempre com casa cheia; as Exposições ajudaram a ampliar a experiência artística; a Silent Party voltou a ser um sucesso; a estreia do Palco Arraial provou que o baile de música popular tem espaço no recinto; e o espaço Fagar Kids F ajudou a reafirmar o F como um festival que se orgulha de bem receber as famílias, dos avós aos netos.

De referir também que, em parceria com a Santa Casa, este ano o Festival F se apresentou mais acessível para o público de mobilidade condicionada, com plataformas nos Palcos Ria e Sé, rampa de acesso ao espaço onde decorreram as tertúlias e casas de banho adaptadas.

O Festival F é uma iniciativa do Município de Faro, do Teatro Municipal de Faro, S.M., da Ambifaro e da produtora Sons em Trânsito.