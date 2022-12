Festival MED e Som Riscado garantem 14 nomeações nos Iberian Festival Awards 2023

A APORFEST anunciou esta quinta-feira, dia 15, os nomeados para os Iberian Festival Awards 2023 e Loulé continua a figurar, de forma massiva, nesta lista. Festival MED, com 10 nomeações, e Festival Som Riscado, com 4, são os representantes do concelho na 7ª edição dos principais galardões da indústria musical da Península Ibérica.

No ano em que regressou em pleno aos palcos, o Festival MED celebrou 18 anos com uma das maiores edições de sempre, tanto ao nível do cartaz de elevada qualidade, como das novidades e da adesão do público. Também por isso mereceu as 10 nomeações nestes prémios: Melhor Festival de Média Dimensão, Melhor Festival Lusófono e Hispânico, Melhor Promoção Turística, Melhor Programa Cultural, Melhor Comunicação e Estratégia de Marketing, Melhor Foto com uma imagem do fotógrafo David Pereira, Melhor Atuação com o concerto dos portugueses Criatura, Melhor Atuação Internacional com o concerto dos colombianos Ghetto Kumbé, Contributo para a Sustentabilidade e Contributo para a Igualdade.

Com uma programação inovadora e arrojada, o Festival Som Riscado – que já vai na sétima edição – trouxe uma vez mais uma lufada de ar fresco ao panorama cultural algarvio, dando mais um passo para se afirmar pelas propostas “fora da caixa”. Como tal, o Som Riscado, Festival de Música e Imagem, está nomeado ao lado de grandes eventos ibéricos, nas categorias de Melhor Festival de Pequena Dimensão, Melhor Espaço (com o Cineteatro Louletano, apesar da realização de atividades incluir também outros espaços da cidade) e Melhor Atuação com os Mão Morta Redux, ressuscitados em versão trio com Adolfo Luxúria Canibal, Miguel Pedro e António Rafael.

Destaque ainda para a nomeação referente a um evento que, não sendo organizado pelo Município de Loulé, teve o Cineteatro como coprodutor. O Festival Política está nomeado para a categoria de Melhor Festival Não Musical.

As votações, para as categorias em que a decisão cabe ao público, decorrem até 16 de janeiro em https://www.talkfest.eu/nominees

A gala de entrega desta 7ª edição dos Iberian Festival Awards tem lugar a 11 de março, na cidade da Maia.

Sobre os nomeados

Festival MED

O MED é um festival de World Music que se afirma como uma referência europeia, com um conceito diferenciador e uma forte identidade que lhe permitiu alcançar elevados níveis de notoriedade internacional. Anualmente, no final do mês de junho, a Zona História de Loulé é invadida por sonoridades de vários pontos do globo mas também por cores, sabores e cheiros que espelham a diversidade cultural que é imagem de marca do evento. Para além de um alinhamento musical que traz a Portugal os melhores nomes da chamada indústria das músicas do mundo, este festival passa também por uma fusão de manifestações culturais que vão desde a gastronomia às artes plásticas, animação de rua, artesanato, dança, teatro, cinema, poesia, workshops e muito mais, com um claro objetivo de divulgar a interculturalidade e de promover a união dos povos e a tolerância.

Festival Som Riscado

Evento multidisciplinar, no Som Riscado a música, o som, a imagem, a experimentação e a Cultura multiplicam-se e disseminam-se durante alguns dias por vários espaços da cidade, incluindo, claro, a sala-mãe, o Cineteatro Louletano. A aposta nos concertos, performances, instalações sonoras interativas, talks e workshops fazem do Som Riscado um conceito único a sul do país, com uma programação arrojada e inovadora envolvendo, entre outras, a comunidade escolar. As encomendas provocam os artistas a sair das zonas de conforto e a criar peças culturais “fora da caixa”. Dos cruzamentos experimentais entre música e imagem até a novas abordagens exploratórias à arte sonora, muitos são os motivos para rumar a Loulé nestes dias de descoberta.