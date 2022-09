Francisca Graça apresenta “O Sal das Palavras” na Biblioteca de Loulé

A 17 de setembro, pelas 15h00, regressa à Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, em Loulé, a rubrica “Livros Abertos”. Neste dia, é apresentado o livro “O Sal das Palavras”, da autoria de Francisca Graça.

Francisca Graça nasceu em Selmes, uma aldeia do concelho da Vidigueira, em maio de 1945. Sempre se interessou pela leitura, pelas artes plásticas e trabalhos manuais. Da sua vasta experiência fazem parte alguns workshops de aprendizagem de confeção de bombons, sabonetes e escrita criativa. Por se considerar incompleta no seu todo, divulgou alguns dos seus escritos em prosa e pretende agora fazê-lo em poesia, através do livro “O Sal das Palavras”.

Esta sessão contará com a animação do Grupo de Cavaquinhos da UATI (Universidade do Algarve para a Terceira Idade).

A apresentação da obra está a cargo de Joaquim Teixeira.

A entrada é livre.