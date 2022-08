Inauguração da exposição “Poiesis” de Catarina Rosa

A exposição “Poiesis”, da artista farense Catarina Rosa, inaugura no dia 5 de agosto,

às 17h00, e pode ser vista na Galeria Gama Rama, em Faro, até 1 de outubro.

“Seguir o fio, sempre.” Eis o mote da exposição “Poiesis”, de Catarina Rosa, artista farense

radicada em Montreal desde 2016, que reúne obras suas em papel, tela e vídeo, contando

ainda com uma instalação em co-autoria com o artista digital e sonoro, Miguel Neto.

Poiesis é o impulso do espírito humano para criar algo a partir da imaginação e dos

sentimentos, algo bem patente na obra de Catarina Rosa, polimorfa e aberta à

experimentação, onde o corpo da artista se une à sua obra e a costura se afirma como

prática fundamental e elo de conexão do interior com o exterior.

Do fio para a agulha, a artista segue a trajetória do seu gesto, estabelecendo uma relação

sensível e íntima com este instrumento que, ao sabor da respiração e batidas cardíacas, se

transforma numa prolongação do seu próprio corpo.

Neste diálogo umbilical e performativo, revelam-se estruturas, que se constroem no espaço

pela acumulação de linhas e pontos, formando composições geométricas em contínua

transformação, descritas pela artista como “desenhos, visões microscópicas de sensações,

desta palpitação que é a vida.”

O universo criativo de Catarina Rosa rege-se, enfim, pela força e sensibilidade e tem a

capacidade singular de nos induzir ao sentido do nosso lugar naquilo que nos rodeia,

infinitamente pequeno e grande.

A artista já expôs em diversos países, tendo participado em feiras de arte como: Pinta

(Nova York), Arteba (Buenos Aires), Art Paris Art Fair e Bienvenue Art Fair (Paris). Foi

também finalista do Celeste Prize 2012 (Roma), onde ganhou o segundo prémio na

categoria de pintura e desenho.

Ao longo da sua carreira artística realizou diversas exposições individuais e coletivas, das

quais se destacam “Réel, Virtuel, Réel”, com o artista cinético Elias Crespin, no Musée en

Herbe, Paris (2013), a exposição individual “Trajetória de um Volume”, no Consulado de

Portugal, Paris (2015) e “Le Silence du Mouvement”, no Pavillon Carré de Baudouin, Paris

(2019). É representada pela Galeria Eko Sato, de Paris.

A exposição ficará patente até dia 1 de outubro e pode ser visitada de 4a a 6a feira, entre as

14h e as 18h. e sábados das 10h às 18h