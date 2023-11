Laboratório artístico reflete sobre o feminismo em Loulé

Vai acontecer, no dia 30 de novembro e até 3 de Dezembro, no Palácio Gama Lobo, em Loulé, a Open Call – Laboratório Artístico: ‘Feminismo(s) – Instrumento para uma nova Democracia’, dirigida a todas as mulheres (cis, trans), pessoas não-binárias ou em questionamento que se identifiquem com uma perspectiva feminista.

Esta ‘open call’ está integrada no leque de atividades do processo de investigação para a criação do segundo espetáculo da ‘Trilogia da Teoria do Pessimismo’, espetáculo MEMO a estrear em 2024, cuja lente focará a opressão de género como um dos perigos que ameaçam a nossa democracia.

A ‘open call’ tem como propósito promover uma reflexão ativa sobre a utilização do feminismo interseccional como instrumento de mudança na vida quotidiana de todas as mulheres. Pretende encorajar mulheres a explorar diversas linguagens (performance, som, cinema e palavra) para expressar e compartilhar as suas perspectivas.

Esta actividade vai abordar como o feminismo não é sobre como fazer os homens partilharem as tarefas domésticas ou como as mulheres podem, à semelhança dos homens, aceder ao poder para usufruto do Eu. Os tópicos de discussão são contínuos: diversidade, interseccionalidade, relações de poder, opressão de género, contraceção, acesso à saúde, desigualdade salarial, licença parental, imigração, discriminação, habitação, violência e assédio, emergência climática, segurança alimentar, educação, entre outros.

Sonhando com um futuro diferente, pretende abordar os pilares da mudança que devem ser incorporados no movimento feminista. É um grito de exaustão e um voto de confiança de que tempos melhores são possíveis.

Mais informação aqui.