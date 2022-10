Lagoa recebe o II Festival Internacional de Magia

Lagoa será palco da 2ª edição do Festival Internacional de Magia, nos dias 20, 21 e 22 de outubro, com a participação de sete mágicos conceituados, campeões em diversas modalidades de magia mundial, e sob a direção artística do Lagoense e mágico Paulo Cabrita.

O Lagoa Magic Fest 2022 acontecerá no concelho de Lagoa durante três dias e terá dois dias dedicados à magia de rua, estando previstos espetáculos em seis locais do concelho. No dia 22 de outubro, realizar-se-á a grande Noite de Gala, no Auditório Municipal Carlos do Carmo.

Os espetáculos de rua, agendados para os dias 20 e 21 de outubro, iniciar-se-ão no dia 20 em Estômbar (Jardim), no Parchal (Largo da Che Lagoense) e na Mexilhoeira da Carregação (junto ao Largo António Joaquim Júdice), logo pelas 11h00. À tarde, pelas 16h00, estão agendados os espetáculos de rua na Praia do Carvoeiro (Largo da Praia), em Lagoa (Jardim 05 de outubro) e em Ferragudo (Largo Rainha D. Leonor). No dia 21 de outubro acontecerá magia em Porches (adro da Igreja), pelas 11 horas. Estes espetáculos de magia na rua são gratuitos.

No dia 22, terá lugar a grande Noite de Gala que ocorrerá no Auditório Municipal Carlos do Carmo, cujos bilhetes já se encontram à venda, na Bilheteira online (bol), na Worten, na Fnac, no Convento de S. José, em Lagoa, e no Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa, por 10 euros cada.

O Festival Internacional de Magia contará com a presença, Tá na Manga, (Portugal) José de Lemos (Portugal), Salguery (Portugal) Rafael, Titonelly (Brasil) Andrely (Brasil) e Paulo Cabrita. prometendo trazer muita magia e animação ao concelho de Lagoa.