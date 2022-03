Lagos com semana dedicada à Mulher

Entre 5 e 10 de março, muitas serão as atividades em torno do Dia Internacional da Mulher. “Os Dias das Mulheres” propõem atividades na Biblioteca Municipal de Lagos Dr. Júlio Dantas que passam pela literatura, arte, sociedade, história, saúde e música.

As conceituadas escritoras Rita Ferro, Inês Pedrosa e Patrícia Reis e a jornalista Fernanda Almeida serão as protagonistas de “Biblioteca de Mulheres” (5 de março, 17h00), uma conversa em torno do livro que recorda o programa da Antena 1, “A Páginas Tantas”.

A 8 de março, data em que se celebram os direitos das mulheres, o dia ficará marcado pela inauguração da exposição “Viagem PONTOCOM”, de Eduarda Coutinho (patente até 31 de março), e pela sessão “Mulheres, uma conversa” (21h00), com Isabel do Carmo e Ana Daniela Soares, onde se falará sobre o passado, o presente e o futuro das mulheres.

Isabel do Carmo, médica especialista em endocrinologia, diabetes e nutrição, regressa no dia seguinte, pelas 21h00, para falar sobre “A mulher jovem, magra e saudável: Ideias e mitos no feminino” onde se falará sobre saúde, alimentação e beleza.

Para fechar a semana de comemorações, terá lugar no dia 10, pelas 21h00, a sessão “Mulheres do Sul, Palavras e Canções”, com a aclamada bailarina, atriz e cantora Adriana Queiroz, o músico Felipe Caneca e a artista Luanda Cozetti, evocando o génio musical de cinco ativistas sul-americanas – Chavela Vargas, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Elis Regina e Maria Bethânia.

A participação em todas estas atividades da Biblioteca Municipal de Lagos são de livre acesso, sendo apenas necessária a inscrição através do telefone 282 767 816 ou do email biblioteca@cm-lagos.pt

Celebre as lutas e as conquistas das nossas mulheres com Lagos!

Consulte o programa completo aqui.