Lançamento da IX edição do Prémio Nacional de Poesia António Ramos Rosa

O Município de Faro promove a IX Edição do Prémio Nacional de Poesia António Ramos Rosa, instituído em 1999, em homenagem ao Poeta nascido em Faro, vulto maior do panorama poético nacional e internacional e patrono da Biblioteca Municipal.

O prémio, no valor de € 5000, conta mais uma vez com o alto patrocínio da Fundação Milénio BCP e o apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve, Universidade do Algarve, Jornal de Letras, Tertúlia Algarvia e Hotéis EVA SENSES.

A entrega das obras concorrentes vai decorrer entre 2 de janeiro e 31 de março e serão admitidas obras poéticas, em 1.ª edição, publicadas em 2021 e 2022.

O júri será composto pelo Poeta Luís Quintais, a Professora Doutora Ana Isabel Soares e a Dr.ª Inês Fonseca Santos.

Este prémio, do qual já se realizaram oito edições, procura promover o aparecimento de novos poetas, mas também reconhecer o labor dos já consagrados. Em todas as edições teve mais de 50 obras a concurso, tendo sido atribuído a poetas de reconhecida excelência literária como Fernando Echevarria, Fernando Guimarães, Nuno Júdice, João Rui de Sousa, Luís Quintais, João Luís Barreto Guimarães, Gastão Cruz e Manuel Alegre.

A cerimónia de entrega do Prémio está prevista para setembro, no âmbito das comemorações do Dia da Cidade, em data a definir.

Para qualquer informação, contactar biblioteca.arquivo@cm-faro.pt