Loulé dá a “Conhecer o Camaleão” em exposição itinerante

Até 30 de setembro, estará patente na Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, em Loulé, a exposição itinerante “Conhecer o Camaleão”. Esta iniciativa visa dar a conhecer algumas das características desta espécie tão carismática que, em Portugal, apenas existe na região do Algarve.

A exposição surge na sequência do projeto vencedor do Orçamento Participativo Jovem Portugal 2019 – “Centro de Recuperação e Investigação do Camaleão do Algarve”, com o objetivo de promover a conservação do camaleão-comum (Chamaeleo chamaeleon), através da sensibilização da comunidade para a sua importância e respetivos fatores de ameaça e da melhoria do conhecimento da sua biologia e distribuição geográfica, envolvendo os cidadãos e a comunidade científica.

A execução técnica deste projeto está a cargo da Associação Vita Nativa tendo como entidades parceiras o Instituto Português do Desporto e da Juventude, através da Direção Regional do Algarve, os municípios de Loulé, Faro, Olhão, Tavira, Castro Marim e Vila Real de Santo António, a Universidade do Algarve e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

Qualquer pessoa que aviste um camaleão e queira participar ativamente neste projeto, poderá fazê-lo na página do projeto (http://vitanativa.org/camaleao/), através do envio da informação para o email camaleao@vitanativa.org ou ainda através das redes sociais da Associação Vita Nativa.

“Conhecer o Camaleão” pode ser visitada no seguinte horário: de 2 a 14 de setembro, nos dias úteis, das 9h30 às 19h00; de 15 a 30 setembro, às segundas-feiras, das 14h30 às 19h00; das terças-feiras às sextas-feiras, das 9h30 às 19h00; ao sábado, das 10h00 às 17h30.