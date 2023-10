Loulé é a próxima paragem da ‘Viagem Fotográfica ao Algarve’

A Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) e a Câmara Municipal de Loulé inauguram a exposição ‘Viagem fotográfica ao Algarve’, esta quarta-feira, dia 4 de outubro, às 17h00, na Biblioteca Municipal de Loulé – Sophia de Mello Breyner Andresen.

José Saramago, na sua obra ‘Viagem a Portugal’, de 1981, percorreu vários concelhos do Algarve e visitou alguns dos locais mais emblemáticos da região. Passados mais de 40 anos, os locais visitados pelo Prémio Nobel deram o mote para o projeto ‘Viagem fotográfica ao Algarve’, da Associação 1/4 Escuro – Associação de Fotógrafos Amadores de Vila Real de Santo António, em parceria com o Taller Municipal de Fotografía de Lepe (Espanha), com o apoio da DRCAlg.

O desafio lançado aos fotógrafos, que integram o projeto, foi realizarem uma visita aos concelhos algarvios e inspirarem-se, fotograficamente, nos textos escritos por José Saramago aquando da sua passagem pela região.

No excerto que dedica à, então, vila de Loulé, Saramago não consegue visitar as suas mais emblemáticas igrejas: a Igreja Matriz, a Igreja de Misericórdia e a da Nossa Senhora da Conceição. Se regressasse hoje, muitos seriam os motivos para se deter um pouco mais nesta cidade, entre eles a sua vibrante vida cultural, uma visita ao Convento da Graça e aos Banhos Islâmicos e Casa Senhorial dos Barreto, classificados em julho como Monumento Nacional.

O fotógrafo algarvio André Boto, distinguido, pela FEP – Federation of Professional European Photographers, como ‘Fotógrafo Europeu do Ano’, em 2023, participa no projeto com a fotografia de Silves e com a edição das restantes fotografias selecionadas para a exposição.

A exposição ‘Viagem Fotográfica ao Algarve’ já passou por Vila Real de Santo António, Castro Marim, Lepe (Espanha), Olhão e Alcoutim, e irá percorrer a totalidade dos concelhos que integram a ‘Rota Literária Saramago no Algarve’.

A exposição vai estar patente ao público até dia 31 de outubro de 2023.

Pode ver o cartaz em baixo: