Loulé recebe entrega de prémios do 16º Concurso Literário Sophia de Mello Breyner Andresen

O Dia Mundial do Livro, 23 de abril, é assinalado em Loulé com a cerimónia de entrega de prémios do 16º Concurso Literário Sophia de Mello Breyner Andresen, iniciativa em que as Bibliotecas Municipais de Loulé e de Lagos são parceiras. A sessão decorre no Cineteatro Louletano, pelas 11h00.

Tendo como objetivo principal incentivar à leitura das obras daquela que é uma das grandes referências das Letras portuguesas do século XX, este Concurso nasce da organização conjunta das Bibliotecas Municipais Sophia de Mello Breyner Andresen e Júlio Dantas. Destina-se aos alunos das escolas da rede pública e privada dos 16 concelhos algarvios, do 2º e 3º ciclos e ensino secundário, e divide-se nas categorias de Texto e Ilustração.

Após avaliação do júri que integrou os representantes da Câmara de Loulé, Rita Moreira, Câmara de Lagos, Sara Coelho, Direção Regional de Educação do Algarve, Lídia Ramos, Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Maria João Martins, e ainda o autor convidado desta edição, Afonso Dias, foram apurados os vencedores do 16º Concurso que irão receber o respetivo galardão no dia 23.

Os vencedores na categoria de Texto foram: 2º Ciclo – Maria Rita Pina, EB 2,3 Jacinto Correia, Lagoa (1ª classificada), Sofia Rodrigues, Nobel Algarve British International School, Lagoa (2ª classificada) e Vitória Pencarinha, EB 2,3 Padre João Coelho Cabanita, Loulé (Menção Honra); 3º Ciclo – Afonso Gonçalves, EB Jacinto Correia, Lagoa (1º classificado), Laura Rodrigues, EB das Naus – Agrupamento Gil Eanes, Lagos (2ª classificada), Maya Rieger, Escola Secundária Júlio Dantas, Lagos (Menção Honrosa), Simão Pinto Martins, EBI/JI José Carlos da Maia, Olhão (Menção Honrosa) e Martim Rodrigues Pontes, EB 2,3 de Quarteira, Loulé (Menção Honrosa); Secundário – Mara Palma, Escola Secundária José Belchior Viegas, São Brás de Alportel (1ª classificada) e Isabel Vilela, Escola Secundária de Vila Real de Santo António (2ª classificada).

Na categoria de Ilustração os vencedores foram: 2º Ciclo – Rita Lourenço, EB 2,3 de São Vicente, Vila do Bispo (1ª classificada), Yara Pacheco, EB 2,3 de São Vicente, Vila do Bispo (2ª classificada), Lia Mamaliza e Bianca Januário, EB 2,3 Professor José Buísel, Portimão (Menção Honrosa), Carla Alexandra Quinta, Escola Professor Paula Nogueira, Olhão (Menção Honrosa), Victória Neves Fernandes, EBI Professor Dr. Aníbal Cavaco Silva, Boliqueime, Loulé (Menção Honrosa); 3º Ciclo – Maya Rieger, Escola Secundária Júlio Dantas, Lagos (1ª classificada), Gaia Oikonomou, Agrupamento de Escolas Júlio Dantas, Lagos (2ª classificada), Kyra Advani (Menção Honrosa), Colégio Internacional de Vilamoura, Loulé (Menção Honrosa), Ria Rao, Colégio Internacional de Vilamoura, Loulé (Menção Honrosa), Duarte Medeiros Dinis, Agrupamento de Escolas Júlio Dantas, Lagos (Menção Honrosa); Secundário – Beatriz Puga, Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro (Menção Honrosa), Nicole Guimarães, Escola Secundária Júlio Dantas, Lagos (Menção Honrosa), Angelina Stramyk, Escola Secundária de Loulé (Menção Honrosa), Nuno Guerreiro, Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro (Menção Honrosa) e Nicole Guimarães, Escola Secundária Júlio Dantas, Lagos (Menção Honrosa).

Durante esta sessão será lançado o livro que compila os trabalhos vencedores da 15ª edição do Concurso.