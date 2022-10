Magallanes_ICC: Ciclo de História encerra em Silves

O Ciclo de História promovido pela Direção Regional de Cultura, no âmbito do projeto Magallanes_ICC, encerra com alguns dos segredos da arte da guerra nos séculos XV e XVI, dia 14 de outubro, em Silves, no Museu Municipal de Arqueologia. As oficinas continuam até dia 20 de outubro.

Esta última conferência do Ciclo de História, organizado no âmbito do projeto Magallanes_ICC, intitulada “Entre o aço e a pólvora: a arte da guerra no tempo dos descobrimentos”, está a cargo dos investigadores António Conduto Oliveira e Roger Lee de Jesus, e terá lugar no Museu Municipal de Arqueologia de Silves, entre as 17h30 e as 19h30. A proposta é dar a conhecer o armamento utilizado em terra e no mar, assim como outros elementos associados à tecnologia militar da época, reconhecendo a sua importância fundamental para compreender a história da formação do império português, através da expansão marítima dos séculos XV e XVI. As estratégias de defesa e de ataque e o modo como eram manuseadas e funcionavam as armas usadas nos diferentes contextos, marítimos e terrestres, serão alguns dos segredos a partilhar pelos autores durante esta sessão, tendo presente que foi, em boa parte, este domínio tecnológico que permitiu o desenvolvimento deste empreendimento de globalização.

Com esta atividade de divulgação histórica, a Direção Regional de Cultura do Algarve pretende atrair um sector alargado das indústrias culturais e criativas que poderão vir a inspirar-se e utilizar estes conhecimentos no desenvolvimento das suas atividades, nomeadamente no campo das artes performativas, produção literária, artesanato ou artes visuais, entre outros.

Nesse sentido, a comunidade cultural e criativa terá ainda durante este mês de outubro, a oportunidade de participar em três oficinas de design territorial, promovidas pela Direção Regional de Cultura do Algarve e dinamizadas pela designer Alexandra Santos, que irão explorar caminhos e possibilidades para recorrer à história, enquanto elemento ativo num processo criativo de construção de produtos culturais e criativos ligados à identidade do território. Produtos estes que beneficiam de potencial de valorização, ao fazer uso destes elementos, tornando-se mais atrativos, originais e diferenciadores.

Nas próximas oficinas, o tema da criação destes produtos com planeamento de design será mais aprofundado face às experiências anteriores, onde, além da componente de desenvolvimento de ideias, serão essencialmente trabalhados os tópicos da adequação dos produtos culturais a públicos-alvo, respondendo às questões: como planear? Como executar? Como comunicar? Como vender?

A primeira destas sessões de trabalho terá lugar no dia 20 de outubro, na Estação de Alcantarilha, na sede da Associação Resmalhar, às 18h30.

Esta transferência de conhecimento científico para o setor cultural e criativo procura impulsionar a criação de uma oferta cultural inovadora, ligada ao tema da “participação algarvia no empreendimento da expansão marítima dos séculos XV e XVI”, no território dos Lugares de Globalização (concelhos de Lagos, Monchique, Vila do Bispo, Aljezur e Silves), valorizando os recursos do seu património cultural.

O projeto Magallanes_ICC é um projeto de cooperação transfronteiriça, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

Esta conferência conta igualmente com a parceria e apoio logístico da Câmara Municipal de Silves.

A participação na conferência é gratuita, mas aconselha-se a inscrição prévia para efeitos de gestão da atividade.