Mais um debate Acesso Cultura em Faro, para discutir A cultura e as “guerras”

A cultura e as “guerras” é o tema do próximo debate da Acesso Cultura, que terá lugar no Museu Municipal de Faro, no dia 19 de abril, às 18h30. A moderação está a cargo de Andreia Fidalgo, historiadora e docente da Universidade do Algarve, e os convidados serão Paulo Silva, programador do Cineteatro Louletano, Salvador Santos, escritor e editor da “Sul Sol e Sal”, e Ana Sofia Martins, coordenadora de projetos, formadora, consultora e responsável pela componente da participação da candidatura de Faro a CEC 2027.

O debate de abril pretende ser um momento de reflexão sobre o papel das organizações culturais perante assuntos políticos contemporâneos, tendo como ponto de partida a invasão da Ucrânia. “Quão críticas são as organizações culturais perante este tipo de situações? Até que ponto o apoio e solidariedade com a Ucrânia não passa de uma manifestação performativa, que fique apenas pela superfície?” são algumas das questões que os convidados e participantes são desafiados a refletir.

A Acesso Cultura organiza debates abertos aos profissionais do setor cultural e a todas as pessoas interessadas em refletir em conjunto sobre questões ligadas à acessibilidade – física, social e intelectual – e que têm um impacto no nosso trabalho e na nossa relação com pessoas com variados perfis.

Os debates da Acesso Cultura acontecem em Faro, Aveiro, Castelo Branco, Covilhã, Évora, Famalicão, Funchal, Lisboa, Ponta Delgada, Porto e Torres Novas.

A entrada é livre, sujeita à lotação da sala e todos os interessados podem aceder a mais informação em Acesso Cultura. As datas dos próximos debates serão: 21 de junho e 15 de novembro.