Mar Me Quer, o novo festival em Portimão, com Diogo Piçarra, Bispo, Chico da Tina, Richie Campbell, Paula Fernandes entre outros

Nos próximos dias 12, 13 e 14 de Agosto, o Festival Mar Me Quer leva à Zona Ribeirinha de Portimão alguns dos maiores artistas nacionais e não só. No primeiro dia do festival as grandes estrelas serão Bispo e Diogo Piçarra, à segunda noite sobem ao palco Chico da Tina e Richie Campbell e o último dia contará com os concertos de encerramento de Bué Tolo e Paula Fernandes. Os bilhetes já estão disponíveis nos locais habituais.



Além dos grandes espetáculos, o festival, que abre portas pelas 18h30, contará, para cada uma das três noites, com sunset animado pelos Djs Sekmintendes, Nuno Luz e Wilson Honrado, respectivamente.



Além da componente artística e cultural, o festival está empenhado em ter a menor pegada ecológica possível. Assim, a sua forte ligação ao mar vem acompanhada de um compromisso em promover, ao longo das várias edições, diversas iniciativas que consciencializem os espectadores para a necessidade de comportamentos sustentáveis. Este ano, além do copo reutilizável, foram contactadas algumas marcas nacionais em que o estandarte da sua comunicação assenta na Ecologia e Sustentabilidade, dois pontos que a produção do Festival tem muito em conta.





12 de Agosto

SUNSET com DJs SEKMINTENDES

BISPO

DIOGO PIÇARRA



13 de Agosto

SUNSET com Dj NUNO LUZ

CHICO DA TINA

RICHIE CAMPBELL



14 de Agosto

SUNSET com Dj WILSON HONRADO

BUÉ TOLO

PAULA FERNANDES

PREÇO (PRÉ-VENDA)

Diário – 7,50€

Geral (3 dias) – 18,00€

Pack família – diário (4 pessoas) – 25,00€

Pack família – 3 dias (4 pessoas) – 50,00€