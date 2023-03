MED é o Festival Ibérico que melhor promove o Turismo, a Lusofonia e a Hispanidade

São mais dois prémios a juntar ao seu palmarés: o Festival MED foi distinguido este sábado, no Grande Auditório do Fórum da Maia, na 7ª edição dos Iberian Festival Awards, nas categorias de Melhor Promoção Turística da Península Ibérica e Melhor Festival Lusófono e Hispânico.

“Saímos desta gala felizes por, mais uma vez, fazermos parte do lote de eventos distinguidos nestes prémios. Os Iberian são, sem dúvida, um barómetro daquilo que de melhor é produzido em termos desta indústria dos festivais, seja ao nível dos artistas, organização, produção, parceiros, espaços, entre outros. Estes dois prémios são o corolário de mais um ano em que conseguimos realizar um MED de grande qualidade, que mereceu o elogio dos espectadores mas também o reconhecimento da imprensa especializada e de outros organizadores”, afirmou o diretor do evento e vereador do Município de Loulé, Carlos Carmo. Sublinhou que estas distinções são, acima de tudo, fruto “do empenho e dedicação de todos os trabalhadores da Câmara Municipal de Loulé que fazem acontecer este evento”.

Carlos Carmo rematou a sua intervenção com um agradecimento especial à APORFEST – Associação Portuguesa de Festivais de Música, nas pessoas de Ricardo Bramão e Marta Azevedo, por “acreditarem na produção dos festivais e pela relevância destas iniciativas, ligadas à música e não só, enquanto elementos promotores da atividade turística e cultural, do País para o Mundo e do Mundo para o País”.

Depois de, em 2018 e 2020, ter sido distinguido como o festival que mais promove o turismo no panorama nacional, desta vez o galardão teve um carácter mais abrangente – esta distinção respeita aos eventos de toda a Península Ibérica.

Enquadrado na programação cultural de uma região virada para o turismo, este evento tem contribuído fortemente para atrair mais turistas ao Algarve e ao País, dinamizar a economia e elevar os níveis de notoriedade. Cada vez mais, é um fator de atratividade de turistas: 40% dos visitantes do Festival são turistas estrangeiros, com destaque para os espanhóis, britânicos e franceses; destes, 39% já escolhem vir para o Algarve nesta altura do ano por causa da realização do Festival MED.

O impacto na economia local reflete-se num aumento considerável nas taxas de ocupação da hotelaria (de 50% a 80%), bem como o impacto positivo na restauração onde se pode constatar aumentos de 50% nas vendas.

Por outro lado, o evento louletano repetiu a proeza alcançada em 2020, ao vencer o prémio de Melhor Festival Lusófono e Hispânico nestes Iberian Festival Awards.

Com uma forte aposta na música nacional e também em projetos dos PALOPS ou do Brasil, a Língua Portuguesa voltou a estar em foco nesta edição do Festival MED, prosseguindo assim uma das suas missões: divulgar e valorizar esta vertente fundamental da nossa Cultura. Portugal, Brasil, Cabo Verde ou Angola juntaram-se ao leque das nacionalidades do cartaz, através de nomes como Aline Frazão, Mallu Magalhães, Johnny Hooker, Criatura, Viviane, RE:Imaginar Banda Monte Cara, entre outros. Nomes que trouxeram a este palco toda a riqueza da Língua de Camões, adaptada aos diferentes universos e territórios musicais.

Por outro lado, dada a proximidade geográfica com Espanha, também o Castelhano tem feito ao longo dos anos do alinhamento do MED, seja através de projetos espanhóis ou de artistas oriundos da América Latina, e a edição de 2022 não foi exceção. Exemplo disso foi a presença de Rodrigo Cuevas, Victor Zamora&Sexteto Cuba, Guetto Kumbé ou Eskorzo.

Refira-se que, ao contrário de outras categorias em que há um vencedor português/espanhol e um vencedor ibérico, nesta caso é atribuído um único prémio.

São agora 8 os Iberian Festival Awards conquistados pelo Festival MED desde o lançamento destes prémios.

Recorde-se que, de 29 de junho a 2 de julho, o MED está de volta à Zona Histórica de Loulé. Entre os nomes já confirmados estão Amadou&Mariam (Mali), Bia Ferreira (Brasil), Bulimundo (Cabo Verde), Horace Andy (Jamaica) ou os portugueses Sétima Legião e Pedro Mafama.

De referir que arranca esta segunda-feira, 13 de março, o período de pré-venda dos bilhetes para o MED’23. OS bilhetes podem ser adquiridos com uma redução do valor, nas modalidades de Diário, Festival e Família. Os ingressos podem ser adquiridos no Cineteatro Louletano ou através da plataforma BOL (www.bol.pt)

Todas as informações na página de Facebook do Festival MED.