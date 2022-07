Monchique acolhe Conferência e Oficina de Design no âmbito das atividades do Magallanes_ICC

As atividades do projeto Magallanes_ICC promovidas pela Direção Regional de Cultura do Algarve, prosseguem em Monchique com novas atividades nos dias 22 e 27 de julho.

No dia 22 o arqueólogo Filipe Castro apresenta a conferência “Construir e armar caravelas algarvias na primeira modernidade”, na sala Manuel Martins, da Junta de Freguesia de Monchique, das 17h30 às 19h30. Segue-se no dia 27, na Fóia, a oficina criativa de design territorial, orientada pela designer Alexandra Santos, na sede da N’Artecicus, das 18h00 às 20h00.

Na conferência, Filipe Castro abordará a construção naval, nomeadamente das caravelas, na Península Ibérica a partir do século XV, do ponto de vista da evolução tecnológica, que permitiu a exploração dos oceanos e as novas descobertas do mundo por parte dos europeus. A partir do conhecimento histórico partilhado neste encontro, tal como da sua relação com o território dos Lugares de Globalização, a comunidade das ICC terá oportunidade de participar numa oficina criativa, onde se utilizarão técnicas de design territorial com o objectivo de estimular o surgimento de novas ideias a aplicar na criação e/ou desenvolvimento de produtos ou serviços no âmbito das Indústrias Culturais e Criativas, respondendo aos seus desafios particulares no campo da comunicação, divulgação e comercialização ao público.

A oficina permitirá igualmente compreender como o desenvolvimento deste tipo de produtos, no âmbito das ICC, pode contribuir para a valorização da identidade local e do território como um todo, tornando-o mais atrativo e interessante, quer para residentes quer para visitantes. Por outro lado, pretende-se igualmente demonstrar como a divulgação do conhecimento científico, neste caso o conhecimento histórico, pode ser uma base sólida para o florescimento destas ideias e ponto de partida para oportunidades de negócio no setor cultural e criativo.

A participação nas conferências é gratuita, mas aconselha-se a inscrição prévia para efeitos de gestão da atividade. No caso das oficinas criativas, a inscrição é obrigatória . Os interessados podem contactar a organização através do endereço algarve.magallanesicc@gmail.com ou do nº 964 782 462.

No dia 6 de agosto, terá lugar uma nova oficina criativa de design territorial dedicada ao tema das fortificações do barlavento algarvio, entre as 18h00 e as 20h00, em local a divulgar brevemente.

O programa continua em setembro com as restantes conferências do Ciclo de História, designadamente: “As plantas dos descobrimentos e o seu impacto no Algarve”, proferida por Teresa Nobre de Carvalho, a 16 de setembro, em Aljezur; “Revisitar os Painéis de S. Vicente: Um olhar sobre a sociedade do tempo dos descobrimentos”, da responsabilidade de Carla Alferes Pinto, que terá lugar no dia 30 de setembro, em Lagos; e “A Arte da Guerra no tempo dos descobrimentos” um tema que nos é trazido por António Conduto Oliveira e Roger Lee de Jesus, a 14 de outubro, em Silves. Como habitualmente, no seguimento de cada uma destas conferências será dinamizada uma oficina de design territorial que permitirá trabalhar estes temas numa abordagem criativa e orientada para a criação e/ou desenvolvimento de produtos culturais e criativos.

O Magallanes_ICC é um projeto de cooperação transfronteiriça (Interreg), que reúne vários parceiros do Alentejo, Algarve e Andaluzia para trabalhar a temática das Indústrias Culturais e Criativas, com inspiração na passagem dos 500 anos da viagem de circum-navegação iniciada por Fernão de Magalhães, evocando o seu carácter pioneiro, criativo e inovador. Na qualidade de parceira, a Direção Regional de Cultura encontra-se a trabalhar no território dos Lugares de Globalização (concelhos de Monchique, Vila do Bispo, Aljezur, Lagos e Silves) para estimular a criação de produtos e/ou serviços no âmbito das ICC, ligados à temática da “participação algarvia no empreendimento da expansão marítima dos séculos XV e XVI”.

O objetivo é promover uma transferência de conhecimento histórico, validado pela comunidade científica, para o sector cultural e criativo, apresentando-o, tal como ao património associado, como recursos criativos e de potencial económico de interesse para a criação de produtos inovadores, sustentáveis e identitários.

O projeto Magallanes_ICC é co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

Estas sessões contam também com o apoio logístico da Câmara Municipal de Monchique, Junta de Freguesia de Monchique e da Associação de Artesanato N’ Artecicus.