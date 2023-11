Monchique recebe primeiro intinerário da Rota Literária do Algarve

A Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) e a Câmara Municipal de Monchique inauguram o primeiro itinerário da Rota Literária do Algarve que tem sinalética instalada, o passeio de Caldas de Monchique, no dia 3 de dezembro, às 15h00, no hotel Villa Termal das Caldas de Monchique, seguido do respetivo percurso, integrado no Festival de Caminhadas de Monchique.

A Rota Literária do Algarve é um conjunto de itinerários no território algarvio. A cada um destes itinerários corresponde uma brochura, disponível na página da Rota Literária do Algarve, e um percurso sinalizado no terreno – este será o primeiro –, para que o visitante o possa realizar autonomamente.

Tendo como ponto de partida textos literários de autores algarvios e de outros que referiram o Algarve nas suas obras, foi estabelecida uma relação entre estas referências e o espaço físico que gerou lugares literários, posteriormente organizados e interligados através de narrativas que estabelecem a coerência entre pontos de paragem.

São narrativas sobre um determinado local, que resultam da interseção da seleção de textos literários e da interpretação da paisagem, complementada com outra informação pertinente que acompanha o caminhante numa experiência única e enriquecedora.

O itinerário de Monchique é um passeio pelo complexo termal, ao longo do qual se promove um novo olhar sobre os lugares e a história deste espaço, filtrado por um conjunto de referências literárias, como é o caso de Ramalho Ortigão, que descreveu este local como a “Cintra do Algarve” e outros autores que escreveram sobre as Caldas de Monchique.

As brochuras oferecem uma narrativa que resulta do encontro dos textos literários com as biografias dos escritores e o território, e é complementada com informação sobre história, demografia, gastronomia, lendas e tradições de cada um destes lugares.

Os passeios da Rota Literária do Algarve convidam a conhecer lugares, patrimónios e histórias que inspiraram poetas e escritores. Em cada um dos itinerários, o visitante é guiado por uma narrativa que oferece uma leitura inédita dos espaços percorridos.

Sílvia Quinteiro e Rita Baleiro, professoras e investigadoras da Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, são as mentoras da Rota Literária do Algarve.

Este projeto foi um dos vencedores do Orçamento Participativo de Portugal 2018 (OPP). O OPP é da iniciativa do Estado Português, gerido pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério da Modernização do Estado e Administração e operacionalizado pela Direção Regional da Cultura do Algarve que delegou a execução do projeto na Universidade do Algarve.