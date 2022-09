Mulher Reflexo, espetáculo solidário apoia a Anocas

A verba angariada durante o espetáculo reverterá totalmente a favor da Anocas.

O Projeto Multidisciplinar da Artis XXI, “Mulher Reflexo”, que subirá ao palco do Auditório Municipal Carlos do Carmo, em Lagoa, no próximo dia 24 de setembro, vai doar a verba angariada para a Anocas, uma criança a quem, aos 2 anos e meio de idade, foi diagnosticado um tumor cerebral. Na recolha dos bilhetes, a Artis XXI e o Município de Lagoa apelam ao donativo do público no sentido de contribuir para a Anocas.

A “Mulher Reflexo” e um projeto multidisciplinar que vai dar protagonismo e voz ao feminino. Ao longo de 50 minutos esta criação vai responder através da música, do teatro e do movimento à questão – Mas o que existe para além de uma imagem captada através do simples reflexo do espelho. Este será o mote e a pergunta que levará uma mulher música, uma mulher bailarina, uma mulher artista plástica, uma mulher compositora, uma mulher atriz e seis jovens mulheres, estudantes do curso profissional de técnico de apoio à infância, a partilhar no palco as suas dúvidas, emoções e perspetivas.

O projeto contará com duas sessões, a primeira no dia 23 de setembro nas escolas do município de Lagoa e a segunda para o público no dia 24 de setembro às 18.30h no Auditório Municipal Carlos do Carmo.

Este é um espetáculo que conta com o apoio do Município de Lagoa, da República Portuguesa – Garantir Cultura, e da Direção Regional Cultura do Algarve.

O levantamento de bilhetes é feito no Auditório Carlos do Carmo, Convento de S. José e Artis XXI.