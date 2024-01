Município de Faro reforça aposta nas políticas culturais com presença em rede de cidades

Candidaturas ao programa ITI Redes Urbanas colocam foco nas infraestruturas e programas de cultura

A Câmara Municipal de Faro integra duas candidaturas ao programa ITI Redes Urbanas (Investimentos Territoriais Integrados), apresentadas no final de dezembro do ano passado.

Faro lidera uma das candidaturas denominada Rede de Ecossistemas Criativos, da qual fazem parte os Municípios de Lagos, Santarém e Estarreja.

Este projeto procura dar resposta a desafios comuns de recuperação, refuncionalização e sustentabilidade de espaços urbanos de valor industrial e patrimonial e, ainda, de promoção da inovação e competitividade urbana através da criação de ecossistemas inovadores de base cultural e criativa, ativos imateriais capazes de acrescentar valor à generalidade das atividades económicas. Pretende-se dar resposta aos desafios sociais e demográficos, de descarbonização e digitalização, elencados nas estratégias de desenvolvimento regional preconizadas pelos municípios que fazem parte desta parceria.

No caso de Faro, foram apresentados projetos de transformação material e imaterial, nomeadamente a recuperação do espaço/ armazém da estação de comboios de Faro, transformando-o num espaço expositivo destinado a arte contemporânea, bem como outros projetos que fazem a ligação com a temática da sustentabilidade e que surgiram no âmbito do Plano Estratégico para a Cultura (PEC) – Faro 2030 e no âmbito da candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura.

A CMF esteve ainda envolvida, enquanto parceira, na candidatura denominada Rede de Cidades de Cultura, liderada pelo município de Évora – que será Capital Europeia da Cultura em 2027 – e que conta ainda com as parcerias das cidades de Aveiro e Braga. Esta candidatura surge como resultado da evolução natural do trabalho desenvolvido por estas cidades ao longo dos últimos anos no âmbito das respetivas candidaturas a Capital Europeia da Cultura 2027, iniciativa que obrigava à definição de uma estratégia cultural para cada cidade candidata. Esta rede inclui ainda o Turismo do Alentejo – ERT e o Theatro Circo, de Braga.

Através deste processo, Aveiro, Braga, Évora e Faro renovam uma colaboração iniciada durante os processos de candidatura com vista à concretização de atividades já previstas nas estratégias culturais de cada uma das cidades, nomeadamente nos programas das iniciativas Capital Portuguesa da Cultura (Aveiro e Braga), Capital Europeia da Cultura (Évora) e do Plano Estratégico para a Cultura de Faro 2030.

O plano de ação desta Rede de Cidades de Cultura inclui ainda o desenvolvimento de um projeto de legado para as futuras Capitais Portuguesas de Cultura, que visa propor um conjunto de boas práticas de implementação de estratégias culturais nas cidades, considerando o impacto das designações de Capital Europeia da Cultura e de Cidade Portuguesa de Cultura.

Valorizando o papel transformador da cultura, criando dinâmicas e fortalecendo a cooperação entre cidades para fazer Portugal crescer pela cultura, a Rede de Cidades de Cultura vai criar presente e construir futuro.