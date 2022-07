Município de Lagoa confirma presença de Fernando Daniel na FATACIL 2022

Fernando Daniel, um dos mais conceituados músicos da atualidade, marcará presença na Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comercio e Industria de Lagoa (FATACIL) de 2022, com uma atuação marcada para o dia 27 de agosto, pelas 22h00. Esta é a primeira vez que o músico atua na FATACIL e a expetativa de recebe-lo num recinto aberto é grande, uma vez que já tocou em Lagoa no Auditório Municipal Carlos do Carmo.

Depois do Município de Lagoa já ter anunciado a presença da banda Resistência na edição da FATACIL 2022, é a vez de confirmar a presença de Fernando Daniel no último sábado do certame, num dos dias que se aguarda uma grande enchente no recinto. Esta é mais uma confirmação de um grande músico Português que garante à organização mais uma grande noite.

O músico Fernando Daniel é um cantor e compositor que se tornou conhecido ao participar no Factor X Portugal e ao vencer a 4.ª edição do programa The Voice Portugal. É dos músicos que, na última década, tem alcançado maior sucesso comercial em Portugal.

O Município de Lagoa prepara-se para divulgar mais nomes, ao longo das próximas semanas, que completam um cartaz de luxo, composto por grandes nomes, com música de qualidade para todos os gostos e idades.

“Confirmamos mais um grande nome da música Portuguesa que, com certeza, nos trará um grande espetáculo e muita gente ao recinto. Mais nomes se seguirão, que compõem um cartaz que nos garante uma grande FATACIL”, afirma Luís Encarnação, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa.