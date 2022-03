Município de São Brás de Alportel lança Ciclo de Conversas Curiosas

No âmbito das Comemorações do Centenário da 1ª Travessia Aérea do Atlântico Sul, o Município de São Brás de Alportel, através da Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro está a dinamizar um ciclo especial das suas “Conversas Curiosas” que tem a sua primeira sessão esta quarta-feira, 30 de março, 100 anos depois da partida para a grande Viagem.

A primeira destas “Conversas Curiosas” terá lugar a partir das 17h30, vai desenvolver-se em torno do tema “1ª Travessia Aérea do Atlântico Sul: a viagem e a sua preparação” que será apresentado pelo convidado especial: Almirante Martins Guerreiro, capitão de abril, grande entusiasta do reconhecimento a Gago Coutinho, com a atribuição do seu nome como patrono do Aeroporto Internacional de Faro.

Na ocasião, terá lugar a exposição documental “Por Mares Nunca Dantes Navegados” que estará patente na Biblioteca Municipal e que posteriormente tomará rumo pelo concelho, numa iniciativa do município, com o apoio do Núcleo de Colecionismo de São Brás de Alportel.

As “Conversas Curiosas” vão ter frequência mensal. Prosseguem a 8 de abril com o tema “Gago Coutinho: o herói improvável”, apresentado a partir das 16h00, por José Correia Martins.

“Rumo ao Aeroporto Gago Coutinho: Viagem imaginária com escala pelos principais aeroportos portugueses” é o tema que José Belchior vai apresentar a 13 de maio, a partir das 16h00.

O ciclo termina a 17 de junho, dia em que se assinala a chegada de Gago Coutinho e Sacadura Cabral ao Brasil. “Ecos da Histórica 1ª Travessia Aérea do Atlântico Sul” é o tema que encerra este ciclo e será apresentado por Vera Gonçalves, a partir das 16h00, na Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel.

Recorde-se que o Município de São Brás de Alportel integra o programa nacional das Comemorações do Centenário da 1ª Travessia Aérea do Atlântico Sul (100taas). Celebrar a garra, a perseverança e a mestria de Gago Coutinho e Sacadura Cabral e a forma singular como marcaram a história da aviação e do mundo é o objetivo do programa comemorativo que teve início em São Brás de Alportel a 17 de fevereiro, data em que se assinalaram os 153 anos do nascimento de Gago Coutinho.

As comemorações prolongam-se até ao final deste ano com exposições, momentos musicais, artísticos, literários, infantojuvenis, entre outros.