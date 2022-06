Museu Municipal de Faro volta a ser distinguido pela Associação Portuguesa de Museologia

O Museu Municipal de Faro (MMF) recebeu duas importantes distinções, na cerimónia de entrega dos prémios da Associação Portuguesa de Museologia (APOM), realizada na sexta-feira passada, na Academia Militar da Amadora: uma menção honrosa na Categoria de Comunicação Online, pelo projeto de visita virtual ao espaço do antigo convento de Nossa senhora da Assunção e das salas de exposição; e uma outra menção honrosa, na categoria de Catálogo, pela publicação da coleção de cartazes de cinema.

A nova ferramenta digital do MMF (galardoada nesta gala, em que se reconhece aquilo que de melhor se pratica na museologia nacional) aproxima os visitantes ao museu e ao seu acervo, a qualquer hora do dia, tendo sido desenvolvida pela ToGuide, integrada num plano de modernização tecnológica, que a autarquia de Faro está a levar a cabo no centro histórico.

Já o prémio que destaca o trabalho feito em relação aos cartazes de cinema (uma das mais importantes coleções no país e no plano internacional, a aguardar classificação como tesouro nacional), reconhece a relevância desta edição, um desejo de há vários anos, que agora permite conhecer este notável trabalho de investigação, elaborado por reconhecidos especialistas nesta área, tais como Adelaide Ginga, Marta Mestre e Jean Louis Capitaine e editado com o apoio da editora Caleidoscópio.

«A APOM dá, mais uma vez, nota, do importante trabalho que se faz no MMF, da excelência da sua equipa e da visão que se tem vindo a construir e que coloca a cultura num patamar muito elevado das nossas preocupações», diz Rogério Bacalhau, Presidente da CMF. «Este equipamento da autarquia é, já, uma referência nacional e internacional, que projeta o nome da cidade, do concelho e da região, como espaços onde se valoriza o passado, como caminho de construção e planeamento de um futuro mais sustentável e criativo», salienta o autarca.

A estes galardões atribuídos pela APOM, juntam-se outros no currículo do MMF, que muito têm contribuído para a imagem de qualidade da sua equipa, sendo uma mais-valia para os seus projetos. Recordamos a atribuição, em 2020, do Prémio Trabalho de Museologia, ao projeto “O Mosaico do Oceano: um tesouro intemporal de Ossónoba”. O MMF foi, ainda, premiado em 2018, na Categoria Transporte de Património e em 2005, como melhor Museu Português (Triénio de 2003/05).

Além do MMF, foram destacados, nesta cerimónia da passada sexta-feira, outros representantes algarvios: o Museu de Lagos, com uma menção honrosa na categoria de Museu do Ano e o diretor científico do Museu de Portimão, José Gameiro, como museólogo do ano. O Município de Faro saúda estas distinções e felicita os laureados.

Os prémios APOM são atribuídos anualmente pela Associação Portuguesa de Museologia, com o objetivo de «incentivar e premiar a imaginação e a criatividade dos museólogos portugueses, reconhecendo o seu contributo efetivo na melhoria da qualidade dos museus em Portugal, sendo também uma forma de dar visibilidade ao que de melhor se faz no âmbito da museologia no país».