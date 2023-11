Música e imagem em harmonia no Som Riscado

Entre 23 e 26 de novembro, o Som Riscado, Festival de Música e Imagem, está de volta a Loulé para a 8ª edição, com um cartaz recheado de surpresas, mantendo sempre um traço identitário comum às várias edições, o da irreverência, da inovação, da interatividade e da mistura de diferentes valências.

Como habitualmente, o festival ocorre em vários espaços da cidade, tendo como epicentro o Cineteatro Louletano, mas incluindo também o Auditório do Solar da Música Nova, o Palácio Gama Lobo e, nas proximidades, a sede do Rancho Folclórico Infantil e Juvenil de Loulé e pela primeira vez, no bar Bafo de Baco.

Os destaques musicais estão a cargo dos :PAPERCUTZ (dia 23), que trazem um ensemble de intérpretes de música clássica, os The Gift (dia 25), que apresentam um concerto conceptual e inclusivo com língua gestual portuguesa em tempo real, os Stereossauro (dia 25), que mostram o mais recente álbum ‘Tristana’ com a fadista Ana Magalhães, e os Bandex (dia 26), um projeto multimédia de crítica social.

Podes ver a programação completa aqui.

Os bilhetes já estão à venda na bilheteira física, na BOL e nos locais aderentes habituais.