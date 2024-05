Música alternativa, boa cerveja e muita comida no Rock na Ribeira’24 em Pechão

A celebrar a 16ª edição – apesar de ter uma história de 26 anos – o festival de música alternativa Rock na Ribeira está de volta a Pechão nos dias 8 e 9 de junho, desta vez com a companhia de um festival de cerveja e ainda de vários stands de ‘street food’.

O Parque da Família de Pechão vai receber um fim de semana eletrizante com um evento que celebra a música rock e continua a apostar em bandas locais e regionais, proporcionando a plataforma perfeita para artistas emergentes e também os já estabelecidos na cena rock. O evento é conhecido pela sua atmosfera vibrante e por atrair entusiastas do rock de várias partes do país.

A edição deste ano apresenta um cartaz para toda a família e o Parque da Família permite espaços de brincadeira para os mais pequenos.

No sábado, dia 8, sobem ao palco os The Black Teddys, Chalice Bwoy & The Jah Army Band e ainda a Festa dos Anos 80.

Já no domingo, dia 9, a animação está a cargo dos Punk’ Mantega, Bloody Sam, O Ludo e G.I.G.G.Y, Dj’s Duo 42.

O Rock na Ribeira regressou o ano passado, após paragem de 10 anos, e inovou em 2024: pela primeira vez, o festival decorrerá durante dois dias e junta a si o Festival de Cerveja Artesanal e Street Food.

Vais poder conhecer várias cervejarias artesanais da região algarvia com uma ampla gama de sabores e estilos para os apreciadores de cerveja. Em relação à gastronomia, vão estar disponíveis diversas opções de comida no conceito de street food, complementando as cervejas artesanais e garantindo uma experiência gastronómica completa.

“O Rock na Ribeira é mais do que um simples festival de música; é uma celebração da cultura local, da amizade e do convívio. Convidamos todos a juntarem-se a nós no Parque da Família de Pechão, para um fim de semana repleto de boa música, excelente cerveja e momentos inesquecíveis”, revela a organização.

A entrada é livre.

A organização está a cargo da Junta de Freguesia de Pechão e o evento tem como parceiros o Município de Olhão, o Clube Oriental de Pechão, o Grupo Motard de Pechão e o Grupo 6 de Olhão dos Escoteiros de Portugal.

Mais informações aqui.