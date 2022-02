Música, Desporto e boa disposição para começar bem a Primavera no Algarve

A frescura da primavera chega ao Algarve no mês de março e o «Guia do Algarve» já está disponível com um conjunto de diferentes sugestões e atividades para aproveitar os dias cada vez mais soalheiros tão característicos da região.

Desporto, música e boa disposição são os maiores destaques em março. E para aqueles que nunca deixam passar um bom desafio é de 04 a 06 que se realiza o Algarve Bike Challenge, dividido por três etapas espalhadas pela região algarvia. A prova começará no centro histórico de Tavira, seguindo para a Serra e, por fim, passando pelo Barrocal. Esta edição contará com um percurso novo e melhorado, prometendo um desafio da excelência ao endurance, de gestão e de técnica, num cenário idílico que motivará com certeza todos aqueles que decidirem participar.

A 20 de março, às 17h00, Dino d’Santiago chega ao palco do Cineteatro Louletano para a estreia nacional do novo álbum, com a sua voz e talento inconfundíveis e os ritmos afroeletrónicos característicos.

Já para aqueles que sabem que uma boa gargalhada cura todos os males, o HumorFest 2022 tem lugar de 05 de março a 10 de abril. O evento reúne diferentes comediantes e atores que sobem ao palco em mais uma edição do Festival de Humor de Lagoa e que estará em exibição no Auditório Carlos do Carmo.

No início do mês e ainda no panorama musical, nos dias 04 e 05 de março, terá lugar o 22.º Festival de Música Al-Mutamid, evento itinerante com espetáculos em Silves, Lagos e Loulé e melodias do Al-Andaluz e música e dança do Médio Oriente e Magrebe. Rui Veloso, nome maior da música portuguesa, sobe ao palco do Auditório Carlos do Carmo no dia 12 para um concerto intimista com um trio de guitarras. Salvador Sobral apresenta-se no dia 18 no Teatro das Figuras, em Faro, seguido de António Zambujo, nos dias 19 e 20 março, no Teatro Municipal de Portimão.

No Auditório Duval Pestana, em Lagos, poderá assistir à representação de A Noite da Dona Luciana, pelo Teatro do Elétrico, no dia 12 de março, e à peça Paranormal com Joaquim Monchique, no dia 26. Ainda no dia 12, a comédia Perfeitos Desconhecidos sobe ao palco do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão. E porque não assinalar o Dia Mundial do Teatro, no dia 27, em Silves com Aqueles tristes dias (Teatro Mascarenhas Gregório) ou em Loulé com Aquário (Cineteatro Louletano)?

Na dança, Victor Hugo Pontes coloca em cena três bailarinos imaginados pelo escritor Gonçalo M. Tavares. De 11 a 12 de março, no Cineteatro Louletano, Os Três Irmãos vão procurar o rasto dos pais, marcar a giz a sua ausência e carregar os corpos uns dos outros em sacrifício. Já a prestigiada companhia de Ballet Espanhol de Múrcia, apresenta-se no Teatro das Figuras, dia 19. Paixão Flamenca, um espetáculo onde performances de grande técnica e nível artístico, dançando diferentes estilos, terminam com uma festa de flamenco.

No panorama das exposições, Eduarda Coutinho apresenta-nos a Viagem PontoCom – Uma Alma Feminina, uma mostra baseada nas culturas dos primeiros homens, de 08 a 31 de março, na Biblioteca Municipal de Lagos. Já para quem prefere um programa fora de portas, dias 26 e 27, o sítio do mercado mensal de Estoi recebe a Feira de Primavera da Jardinagem Mediterrânica. E para assinalar a comemoração do Dia Internacional da Mulher, a 08 de março, no Teatro das Figuras, em Faro celebra-se a efeméride com canto, fado, dança, poesia, música tradicional portuguesa, entre muitas outras atividades.

A programação do mês de março oferece propostas para todos os gostos, quer opte por um serão mais tranquilo ou por uma atividade mais intensa. Consulte todos estes e outros eventos no «Guia do Algarve», uma publicação bilingue (português e inglês) da Região de Turismo do Algarve dirigida a residentes e turistas. Tem uma tiragem de 30 mil exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.