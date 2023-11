Música e documentário sobre a vida dos pescadores preenchem fim de semana em Sagres

A Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) assinala o 8º aniversário da atribuição da Marca do Património Europeu (MPE) ao Promontório de Sagres, no próximo dia 2 de dezembro, com o concerto multimédia ‘Memória da Paisagem’, no auditório da Fortaleza de Sagres. No domingo, dia 3, o documentário ‘A Fortaleza dos Pescadores’ encerra a programação do DiVaM 2023. Para a Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe está agendada uma oficina de empreita no dia 5.

‘Memória da Paisagem’ recorre à criação e improvisação musical ao vivo com instrumentos eletrónicos, inspirada em paisagens sonoras recolhidas previamente na região de Sagres e Lagos, chamando a atenção para a importância da preservação das paisagens, enquanto património cultural e natural a preservar. O concerto terá lugar este sábado, às 16h00, num projeto de Rui Santana e Filipe Pilar, promovido pela Questão Repetida – Associação Cultural.

O Promontório de Sagres, que ostenta a MPE desde 2015, representa hoje um exemplo notável de um território preservado, sendo um símbolo do património português, europeu e da história da humanidade. A MPE destaca a riqueza e complexidade da paisagem cultural que o Promontório de Sagres possui, evidenciando as origens antigas da civilização europeia.

O programa cultural da DRCAlg, DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos, encerra no próximo domingo, às 16h00, e os protagonistas são os pescadores da Fortaleza de Sagres, com a apresentação do documentário ‘A Fortaleza dos pescadores’, um projeto da ATGDM – Associação das Terras e das Gentes da Dieta Mediterrânica.

O documentário “aborda sobretudo a relação dos pescadores com a Fortaleza e as várias fases pelas quais esta relação tem passado”.

‘A Fortaleza dos Pescadores’, concebido entre os meses de junho e novembro de 2023, foi realizado e filmado por Ana Medeira, com o guião de Fúlvia Almeida, a música original de Diogo Russo e as imagens aéreas de Carlos Neto.

Entrada gratuita sujeita a reserva através do email: amedeira@gmail.com

O DiVaM 2023 teve como tema ‘Patrimónios (des)confortáveis’ e levou, aos monumentos afetos à DRCAlg (Fortaleza de Sagres, Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe e Ruínas Romanas de Milreu), 13 projetos, de 12 agentes culturais, nas áreas de cinema, música, performances, arte circense, oficinas e conversas nos monumentos.

A Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe recebe, na terça-feira, dia 5 de dezembro, entre as 14h00 e as 17h00, um workshop de Empreita, promovido pela Avonde – Associação Cultural.

O workshop de empreita é destinado à comunidade sénior da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo e será orientado por Manuela Caneco, figura que se destaca no contexto local, pelo conhecimento que detém no domínio desta técnica ancestral. Nesta atividade, a orientadora fará uma breve introdução sobre as origens e sobrevivência desta técnica, a modalidade de colheita e secagem das folhas de palma, ensinando os participantes a realizar um objeto em empreita.