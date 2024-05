Música, teatro e cinema italiano preenchem a programação do Cineteatro Louletano em junho

Em junho, o mês arranca com uma grande festa do cinema, produzido e falado em italiano. A Festa do Cinema Italiano chega a Loulé depois de ter estado em Lisboa, com o apoio da Embaixada de Itália e do Instituto do Cinema e Audiovisual, numa iniciativa de caráter nacional. Para além do cinema, o Festival promove a música, a literatura, a arte e a gastronomia. É por isso que há filmes nos dias 1 e 2, sábado e domingo, mas que o segundo dia é especial, já que para além do cinema há também a possibilidade de participar num jantar com comida italiana. O programa integral encontra-se aqui.

No dia 7, em Quarteira, na Igreja de S. Pedro do Mar, um concerto que sai fora de portas, mas está integrado na programação do CTL: Isabel Vaz e Vasco Dantas, dois grandes instrumentistas da música erudita, e responsáveis pela organização do festival Algarve Music Series, apresentam-se em dueto de violoncelo (Isabel Vaz) e piano (Vasco Dantas). Isabel e Vasco pautam-se por interpretar, sempre que possível, compositores portugueses nas suas performances, contribuindo para divulgar a cultura portuguesa no país e no estrangeiro. O concerto é às 21h00 e é de entrada livre.

A 8 de junho, às 21h00, o Teatro Nacional D. Maria II traz a Loulé ‘Quis Saber Quem Sou’, um concerto teatral protagonizado por jovens atores/cantores/instrumentistas entre os 16 e os 25 anos. As suas vozes e os seus corpos representam a memória das palavras da Liberdade, numa homenagem à Revolução de 25 de Abril de 1974. “Quis Saber Quem Sou” é o primeiro verso da canção ‘E Depois do Adeus’, de Paulo de Carvalho, tema que se tornou um dos símbolos musicais da Revolução dos Cravos. A peça tem os recursos de Audiodescrição e Língua Gestual Portuguesa, e é precedida, no dia 7, de uma sessão para escolas.

No dia seguinte, 9 de junho, domingo, às 17h00, Loulé acolhe a banda Paus, com nova forma, novo disco e novo espetáculo, mais livre e descomprometido. Ao quarteto original – Hélio Morais, Fábio Jevelim, Makoto Yagyu e Quim Albergaria – juntam-se Iúri Oliveira nas percussões, João Cabrita nos sopros e Iguana Garcia na guitarra. O espetáculo ‘Paus e o Caos’ é um espetáculo com o selo de qualidade Med Flavour.

No dia 11 de junho, há mais uma sessão do ciclo de cinema francês, com ‘De nos frères blessés’ (2022), de Hélier Cisterne. A estória de uma mulher que se recusa a deixar que o marido, acusado de traição, enfrente sozinho o seu destino. O filme é no Auditório do Solar da Música Nova, às 21h00, e é de entrada gratuita.

Nos dias 13 e 14, uma estreia, levada à cena pela Associação Figo Lampo (sedeada em Loulé), no âmbito da Bolsa de Apoio ao Teatro. ‘No Caminho das Estórias’, dias 13 e 14 às 21h00 (dia 14 às 10h30 para escolas), é uma peça para escolas e famílias, baseada nos livros e na literatura, nas bibliotecas e na tradição oral. Por causa de uma Greve Geral dos Livros, o Sr. Livro resolveu fechar-se e não se abre para ninguém. Luca e Jasmim vão ter de ir à procura de estórias noutro lado, mas a aventura não está fácil…

No dia 14, às 15h00, há peça de teatro em Alte, criada pelo LAMA Teatro, após várias semanas de trabalho com a Escola Profissional de Alte. Chama-se ‘Caderno Diário’ e envolve professores e alunos, mas é aberta à comunidade local. Em ‘Caderno Diário’ são explorados os desabafos, as histórias de amor, os segredos, os jogos do galo e do stop. Os participantes são levados a pensar sobre o meio que os rodeia e sobre aquilo que mudariam na sua escola e na sua rua.

No mesmo dia, dia 15, mas à noite, às 22h00, no Largo do Engº Duarte Pacheco, há concerto de entrada livre com ‘AGIR Cantando Abril’. O cantor e compositor tem um lote de convidados de luxo, como Lura, Irma, Milhanas e Tatanka. O espetáculo é uma homenagem ao cancioneiro do 25 de Abril, e aos poetas e músicos de intervenção, tais como Zeca Afonso, Sérgio Godinho e Fausto. Com três álbuns de originais, AGIR é um dos artistas mais reputados da sua geração. É uma presença constante nas playlists das rádios e tem inúmeras colaborações com alguns grandes nomes da música nacional, como Ana Moura, Carolina Deslandes, Diogo Piçarra, Karetus, Papillon ou 9 MILLER. Este concerto terá ainda a participação especial de duas intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, no âmbito da programação inclusiva e de acessibilidade que o Cineteatro Louletano tem vindo a desenvolver para vários públicos, nomeadamente o público S/surdo e público cego ou com baixa visão.

Por fim, a 16 de junho, domingo, às 17h00, o Cineteatro Louletano recebe um concerto com alguns dos músicos mais promissores de Loulé, provenientes do Conservatório de Música de Loulé – Francisco Rosado. Vamos para a 4ª edição do ‘Concerto dos Laureados’, um concurso interno que seleciona as melhores prestações dos alunos desta escola pública de música, em vários graus de ensino e interpretando vários instrumentos, seja a solo, seja em grupos (música de Câmara, por exemplo). À semelhança das edições anteriores, abertas ao público, o Concerto dos Laureados é uma oportunidade única de demonstração de talentos, promovendo em simultâneo a aproximação da música clássica (ou erudita) à comunidade de Loulé.