Noite Branca em Loulé regressa em 2023

A Câmara Municipal de Loulé esclarece que a Noite Branca – Algarve, que acontece na cidade de Loulé, apenas irá realizar-se em 2023 e não este ano.

A “festa oficial de despedida do verão algarvio” terá lugar no último sábado do mês de agosto do próximo ano, visto tratar-se de um evento bianual, que se realiza em anos ímpares. Recorde-se que a última edição da Noite Branca teve lugar em 2019, em 2021 a pandemia não permitiu a sua realização e agora a cidade de Loulé só volta a vestir-se de branco a 26 de agosto de 2023, com muita animação, glamour e surpresas, três das suas imagens de marca.

Pioneira no País, a Noite Branca – Algarve nasceu em 2007, com o objetivo de assinalar o encerramento da animação de verão na região. O evento decorre no centro da cidade de Loulé e propõe um programa cultural com momentos únicos e experiências inesquecíveis. Mais de uma centena de artistas de rua com performances verdadeiramente surpreendentes dão alma a uma festa que atrai milhares de visitantes ao coração da cidade de Loulé. A música chill out e eletrónica acompanham toda a filosofia do evento. A aposta na dinamização do comércio é um dos pontos fulcrais, com as lojas abertas ao longo da noite, montras decoradas a rigor e descontos nos seus produtos.

A Noite Branca – Algarve de Loulé tornou-se um dos mais emblemáticos eventos do país e a sua notoriedade levou a que o modelo fosse replicado a nível nacional.