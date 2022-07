“Noites com o Património” nos Banhos Islâmicos e Casa Senhorial dos Barreto

Durante os meses de julho e agosto o espaço museológico dos Banhos Islâmicos e Casa Senhorial dos Barreto encontra-se aberto aos sábados entre as 10h e as 23h. Adicionalmente, pelas 21h30, acontecerá a iniciativa “Noites com o Património”, um conjunto de visitas orientadas temáticas, em que a cada sábado será tratado um tema no âmbito da história local, museografia, arqueologia ou conservação e restauro. No próximo sábado, dia 16, o tema será a “A Casa Senhorial dos Barreto: arquitetura de uma casa nobre” sendo a visita orientada por Ricardo Louro, técnico superior de Património Cultural.

Neste momento será abordada a arquitetura de uma casa nobre, a Casa da Família Barreto.

A investigação mais recente aponta para que seja no terreno onde outrora se localizaram os Banhos Islâmicos de Loulé que viria nascer um edifício senhorial, mencionado no documento régio de 1462, assinado por D. Afonso V, autorizando Gonçalo Nunes Barreto a construir uma casa em Loulé.

Após esta data começa a construção da casa senhorial, que teve duas fases de construção, a primeira com Gonçalo Nunes Barreto à qual corresponde a colunata sul, e a segunda já após a sua morte, a que corresponde a colunata norte.

Um dos capitéis da colunata norte ostenta o brasão de armas da família Melo, que se explica pela união matrimonial entre as duas famílias, pois o filho de Gonçalo Nunes Barreto casou com Leonor de Melo.

A família Barreto mantém a casa provavelmente até ao séc. XVII, altura em que esta família se retira para Espanha na sequência da Restauração da independência em 1640.

O espaço museológico recentemente inaugurado apresenta a musealização do edifício dos Banhos Islâmicos de Loulé, que se espera seja classificado como Monumento Nacional, bem como as ruínas da referida casa senhorial.

Esta atividade é gratuita. Mais informações através do telefone 289 400 953.