“O Futuro da Água”: Passeio fotográfico em Tavira

No âmbito das comemorações do Dia Nacional da Água, o Município de Tavira aceitou o desafio lançado pela empresa Águas do Algarve e promove, no dia 01 de outubro, a partir das 09h30, com ponto de encontro em Vale Caranguejo (parque de estacionamento frente ao Centro Comercial Gran Plaza) o passeio fotográfico “O Futuro da Água”, o qual surge associado ao percurso “Da Terra ao Mar”, promovido pelo Centro Ciência Viva.

O encontro prevê uma visita às instalações do IPMA, assim como a captação de imagens, na zona do Forte do Rato.

A ação tem como intuito fomentar a reflexão em torno da água, a questão da seca em Portugal e o futuro deste recurso.

Pela relevância da temática, a autarquia convida os fotógrafos amadores a juntarem-se a esta caminhada ao ar livre e a captarem imagens que contem uma história sobre o futuro da água, assim como a concorrer aos prémios oferecidos pela Águas do Algarve.

A inscrição pode ser feita através do e-mail: ambiente@cm-tavira.pt