O IPDJ celebra o Dia Nacional das Bandas Filarmónicas

No âmbito das comemorações do Dia Nacional das Bandas Filarmónicas 2022, a convite da Fundação INATEL Faro, a Banda Filarmónica de São Brás de Alportel realiza uma apresentação musical, no dia 16 de setembro, pelas 21h30, no Auditório do IPDJ, em Faro.

A celebração do Dia Nacional das Bandas Filarmónicas, instituído pelo Governo em 2013, tem sido promovida anualmente pela Fundação INATEL Faro, na região do Algarve, e este ano não é exceção. Esta comemoração integra-se ainda no Ano Europeu da Juventude, contando também com a parceria da Direção Regional do Algarve do IPDJ.

No quadro das suas funções sociais e de ação comunitária, com vista ao desenvolvimento da cidadania e da identidade cultural, as bandas filarmónicas são fundadoras de práticas culturais de serviço público, promovendo e proporcionando nas suas localidades a perpetuação da memória coletiva.

Por outro lado, são entidades que se constituem como verdadeiras escolas nas classes dos instrumentos de sopro e percussão, fundadoras e impulsionadoras de políticas educativas para esta área, consideradas hoje referências internacionais. Neste contexto, as bandas filarmónicas em Portugal são parte integrante da tradição local e nacional e, por consequência do património coletivo, contribuindo de forma ímpar para o desenvolvimento social e cultural da nossa sociedade e com um papel de relevância também junto dos mais jovens.

Assim, a performance musical da Banda Filarmónica de São Brás de Alportel pretende mostrar, num primeiro momento, alguns dos seus jovens músicos a solo e em pequeno grupo e num segundo momento a tradição filarmónica com a apresentação de toda a banda, constituída por músicos de diferentes faixas etárias, executando um repertório que ilustra a sonoridade típica de uma filarmónica.

A entrada é livre.